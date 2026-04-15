ΑΕΚ – Ράγιο Βαγιεκάνο: «Πιστεύω ότι μπορούμε να το γυρίσουμε» - Όσα είπε ο Φιλίπε Ρέλβας

Ο Πορτογάλος σέντερ μπακ εξέφρασε την πίστη του ότι η ΑΕΚ μπορεί να κάνει τη μεγάλη ανατροπή και να πάρει την πρόκριση για τα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Επίσης, ρωτήθηκε για το τι χρειάζεται για να τα καταφέρει η «Ένωση», αλλά και για το πέναλτι που δόθηκε εις βάρος του στο πρώτο ματς, σε χέρι στήριξης.

Οι δηλώσεις του Φιλίπε Ρέλβας

Για το βαρύ σκορ και αν το θεωρούν έξτρα κίνητρο: «Καλό απόγευμα σε όλους. Ο πρώτος στόχος γι’ αύριο είναι να ξέρουμε ότι στην πρώτη αναμέτρηση δεν παίξαμε καλύτερα. Είχαμε ευκαιρίες, παίξαμε καλά στο β’ ημίχρονο και στο α’ παίξαμε χάλια. Ήταν πιο ανταγωνιστικοί από εμάς. Μετά την πρώτη αναμέτρηση μπορούμε να το γυρίσουμε. Έχουμε προπονηθεί καλά. Όλοι είμαστε έτοιμοι. Παίζουμε απέναντι σε μια καλή ομάδα με ποιότητα. Είμαστε σε θέση να το καταφέρουμε με τους οπαδούς μας και με ισχυρή νοοτροπία και απόλυτη συγκέντρωση».

Για το χέρι και το πέναλτι και τι είπε ο διαιτητής για να το επεξηγήσει: «Αυτό συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα. Κάναμε πολλά λάθη σε εκείνο το ματς και οι διαιτητές κάνουν λάθη. Κατά την άποψή μου δεν ήταν πέναλτι. Και στο ελληνικό πρωτάθλημα έχει γίνει αυτό και δεν έχει δοθεί πέναλτι. Στο δικό μου μυαλό και όλων, είναι να το γυρίσουμε. Μπορούμε να τα πάμε πολύ καλύτερα από την προηγούμενη εβδομάδα και αυτός είναι ο στόχος».

Τι χρειάζεται η ομάδα για να τα καταφέρει: «Πάθος, χρειάζεται να κάνουμε καλή εκκίνηση στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης και να δείξουμε γιατί είμαστε εδώ. Παίζουμε με ποιότητα τις περισσότερες φορές. Να το κάνουμε με πάθος και συγκέντρωση. Με μεγαλύτερη νοοτροπία και να είμαστε συμπαγείς ως ομάδα».