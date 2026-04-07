Ράγιο Βαγιεκάνο - ΑΕΚ: Έδωσε το… σύνθημα ο ντε Φρούτος για τον προημιτελικό
EPA/Kiko Huesca, ΑΜΠΕ
Οnsports Τeam 07 Απριλίου 2026, 14:57
CONFERENCE LEAGUE / ΑΕΚ / Ράγιο Βαγιεκάνο

Κλίμα ενθουσιασμού και αποφασιστικότητας επικρατεί στη Ράγιο Βαγιεκάνο ενόψει των αναμετρήσεων με την ΑΕΚ για τα προημιτελικά του Conference League, όπως ανέφερε και ο Χόρχε ντε Φρούτος.

Η ισπανική ομάδα δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη συγκεκριμένη πρόκληση, καθώς η παρουσία της στους «8» ευρωπαϊκής διοργάνωσης έρχεται έπειτα από 25 χρόνια, γεγονός που από μόνο του προσδίδει ξεχωριστή σημασία στα παιχνίδια.

Ο 29χρονος εξτρέμ αποτελεί έναν από τους πιο σταθερούς και παραγωγικούς ποδοσφαιριστές της ομάδας τη φετινή σεζόν, μετρώντας 12 γκολ και 4 ασίστ σε 40 συμμετοχές, συμβάλλοντας καθοριστικά στην πορεία της.

Μιλώντας για τις επικείμενες αναμετρήσεις, τόνισε: «Είναι ένας πολύ ξεχωριστός και ιστορικός αγώνας για όλους. Είμαστε πραγματικά ενθουσιασμένοι με αυτόν τον αγώνα. Όλοι μας, παίκτες, προπονητικό τιμ, διοίκηση και κόσμος ξέρουμε τη σημασία που έχει αυτή η αναμέτρηση για όλους μας και θέλουμε να δώσουμε τα πάντα. Προσωπικά είναι μια πολύ καλή σεζόν και θέλω να βοηθήσω την ομάδα με τα γκολ και τις ασίστ μου. Ξέρουμε πως ο κόσμος μας θα είναι στο πλευρό μας όπως κάνει πάντα και θα μας βοηθήσει. Τους ευχαριστούμε για τη στήριξη».



