Champions League: Ματσάρα χωρίς νικητή στο Μόναχο, τεσσάρα στη Λειψία η Ρεάλ - Όλα τα αποτελέσματα

Η 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League ολοκληρώθηκε. Η Κόμο πήρε εύκολα τη νίκη απέναντι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με 4-1, η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε 4-1 της Λειψίας και στο ντέρμπι της αγωνιστικής Μπάγερν και Άρσεναλ ήρθαν ισόπαλες 2-2 στο Μόναχο.

Δεν λύγισαν οι «κανονιέρηδες» απέναντι στους Βαυαρούς

Η Άρσεναλ μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση και κατάφερε να πάρει το προβάδισμα στο 25ο λεπτό. Ο Έντεγκααρντ έβγαλε εξαιρετική μακρινή μπαλιά, ο Έζε κινήθηκε στην πλάτη της άμυνας της Μπάγερν και με αριστερό σουτ νίκησε τον Νόιερ για το 1-0. Η απάντηση των Βαυαρών ήρθε δέκα λεπτά αργότερα. Στο 35’, ο Χάρι Κέιν έβγαλε μια εξαιρετική κάθετη πάσα από τον χώρο του κέντρου, διασπώντας την αμυντική γραμμή των Λονδρέζων. Ο Ντέιβις βρέθηκε απέναντι από τον Ράγια και με ψύχραιμο πλασέ έφερε το παιχνίδι στα ίσα, γράφοντας το 1-1.

Η Μπάγερν συνέχισε να πιέζει και στο 59ο λεπτό ολοκλήρωσε την ανατροπή. Έπειτα από σουτ του Κέιν, η μπάλα βρήκε στο χέρι του Γκάμπριελ και ο διαιτητής υπέδειξε πέναλτι. Ο Άγγλος επιθετικός ανέλαβε την εκτέλεση και με άψογο χτύπημα νίκησε τον Ράγια για το 1-2.

Οι «κανονιέρηδες» δεν εγκατέλειψαν την προσπάθεια και συνέχισαν να αναζητούν το γκολ της ισοφάρισης. Η επιμονή τους απέδωσε καρπούς στο 82ο λεπτό, όταν κυκλοφόρησαν εξαιρετικά την μπάλα και βρήκαν τον τρόπο να διασπάσουν την άμυνα της Μπάγερν. Ο Ράις ολοκλήρωσε τη φάση με ένα δυνατό και εντυπωσιακό σουτ, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα και διαμορφώνοντας το 2-2, μέσα σε πανηγυρισμούς από τους φίλους της Άρσεναλ.

Η Ρεάλ διέλυσε τη Λειψία στη Μαδρίτη

Οι Γερμανοί παρουσιάστηκαν ανταγωνιστικοί στο πρώτο ημίχρονο και κατάφεραν να δημιουργήσουν σημαντικές ευκαιρίες, εκμεταλλευόμενοι τα αμυντικά κενά των γηπεδούχων. Τη στιγμή που η Λειψία έδειχνε ικανή να διεκδικήσει κάτι περισσότερο, η Ρεάλ βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα. Στο 43ο λεπτό, ο Μπερνάρντο Σίλβα βρέθηκε στην κατάλληλη θέση και με κοντινό πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, δίνοντας το προβάδισμα στη «Βασίλισσα».

Το γκολ αυτό αποδείχθηκε κομβικό για την εξέλιξη της αναμέτρησης, καθώς επηρέασε την ψυχολογία των φιλοξενούμενων και έδωσε μεγαλύτερη άνεση στους Μαδριλένους. Η Ρεάλ μπήκε δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο και στο 52ο λεπτό διπλασίασε τα τέρματά της. Ο Αρντά Γκιουλέρ βρέθηκε κοντά στη γραμμή της εστίας και με κοντινή προβολή διαμόρφωσε το 2-0, δίνοντας σημαντικό προβάδισμα στην ομάδα του.

Στο 83ο λεπτό, ο Κιλιάν Μπαπέ έβαλε τη δική του υπογραφή στη νίκη, πετυχαίνοντας ένα εξαιρετικό διαγώνιο σουτ για το 3-0. Ο Γάλλος επιθετικός βρήκε δίχτυα σε ένα σημαντικό χρονικό σημείο, παίρνοντας ψυχολογία ενόψει του μεγάλου αγώνα με την Μπαρτσελόνα. Η Λειψία δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια και στο 85ο λεπτό κατάφερε να πετύχει το γκολ της τιμής με τον Γκομίς, μειώνοντας σε 3-1. Η απάντηση της Ρεάλ, ωστόσο, ήταν άμεση.

Στο 87ο λεπτό, ο Γιαν Ντιομαντέ πέτυχε ένα εντυπωσιακό γκολ με δυνατό βολέ, διαμορφώνοντας το τελικό 4-1 και βάζοντας το κερασάκι στην τούρτα για τη «Βασίλισσα».

Τα αποτελέσματα των αγώνων της Τετάρτης (21/10)

Κόμο - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 4-1

Λιλ - Γαλατασαράι 2-4

Άστον Βίλα - Βίκινγκ 3-1

Κλαμπ Μπριζ - Λανς 3-0

Μπάγερν Μονάχου - Άρσεναλ 2-2

Ίντερ - Σαχτάρ Ντόνετσκ 1-0

Μπέτις - Φέγενορντ 1-0

Ρεάλ Μαδρίτης - Λειψία 4-1

Σπόρτινγκ - ΛΑΣΚ Λίντσερ 2-3

Η βαθμολογία της League Phase