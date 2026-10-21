Ζάλγκιρις: Κοντά στο να επαναφέρει τον Κίναν Έβανς στο ρόστερ της

Προβληματισμός επικρατεί στις τάξεις της Ζάλγκιρις μετά το ξεκίνημα της ομάδας στη φετινή EuroLeague, με απολογισμό δύο νικών και τεσσάρων ηττών. Έτσι, οι άνθρωποι του συλλόγου εξετάζουν τρόπους ενίσχυσης, με τον Κίναν Έβανς να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Σύμφωνα με τον Ντονάτας Ουρμπόνας και το «BasketNews», η ομάδα του Κάουνας σκέφτεται να τερματίσει τον δανεισμό του Αμερικανού γκαρντ στους Λόντον Λάιονς, προκειμένου να τον εντάξει ξανά στο δυναμικό της και να προσθέσει μία ακόμη επιλογή στις θέσεις των γκαρντ.

Ο άλλοτε παίκτης του Ολυμπιακού υπέγραψε το καλοκαίρι διετές συμβόλαιο με τη Ζάλγκιρις, ωστόσο παραχωρήθηκε προσωρινά στη βρετανική ομάδα, ώστε να αποκτήσει αγωνιστικό ρυθμό μετά τους σοβαρούς τραυματισμούς που τον ταλαιπώρησαν την τελευταία διετία.

Μέχρι στιγμής, ο Έβανς έχει αγωνιστεί σε τρεις αναμετρήσεις του EuroCup με τους Λόντον Λάιονς, μετρώντας κατά μέσο όρο 11,7 πόντους και 2,7 ασίστ σε 25 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα, με ποσοστό 36% στα σουτ τριών πόντων.