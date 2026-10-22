Ανοίγουν τα στόματα: Η αγανακτισμένη ανάρτηση από πρώην Ελληνίδα ρέφερι για Λιόλιο και Τσαρούχα

Η Ειρήνη Γιακείμη που υπήρξε διαιτητής, αποκάλυψε τι τράβηξε την περίοδο ενασχόλησής της με το χώρο, μιλώντας για τον τρόπο με τον οποίο υπέφερε στην εποχή Λιόλιου, ενώ αναφέρθηκε και στην Τσαρούχα. 

Ανοίγουν τα στόματα: Η αγανακτισμένη ανάρτηση από πρώην Ελληνίδα ρέφερι για Λιόλιο και Τσαρούχα
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Οι… μετασεισμικές δονήσεις των όσων συμβαίνουν στο ελληνικό μπάσκετ, φέρνουν πολλές αντιδράσεις. Ανοίγουν στόματα ανθρώπων που υπέφεραν από την συγκεκριμένη κατάσταση και τώρα βρήκαν το θάρρος να μιλήσουν.

Η Ειρήνη Γιακείμη είναι πρώην ρέφερι μπάσκετ και με ανάρτησή της εξιστόρησε τα όσα πέρασε το διάστημα που ήταν στο χώρο επί προεδρίας Βαγγέλη Λιόλιου, ενώ αναφέρθηκε και στην Βασιλική Τσαρούχα.

Στις σοκαριστικές αναφορές της, τονίζει πως έκλαιγε κάθε μέρα και υπέφερε από τη συγκεκριμένη κατάσταση.

Αναλυτικά:

«Πριν 6 χρόνια ήθελα να ουρλιάξω να βγάλω ό,τι πόνο είχα μέσα μου, αλλά απλά έφυγα με ψηλά το κεφάλι... καθαρή σε όλα μου κι ακόμη πιο πολύ με συνείδηση πεντακάθαρη... εν συνεχεία καθόμουν σιωπηλή και παρατηρούσα...

Η μανούλα μου με έβλεπε να κλαίω και μου έλεγε:

“Ειρηνάρα μου, μη κλαις, έχε πίστη στον Θεό, βάλε το σταυρό σου να έχεις την υγειά σου...” Τώρα βλέπουν από ψηλά μαζί ...

Υ.Γ. Διεθνής μπορεί να μην έγινα, αλλά όλες τις εξετάσεις τις πέρασα επίσημα σε Ελλάδα και Βέλγιο (Kortrijk)!

Δε με άφησες να γίνω

Τώρα... λυπάμαι... έτσι μου είχες πει κι εμένα τότε...».

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