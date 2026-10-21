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Τρινκιέρι: «Να δούμε τα λάθη μας και να τα διορθώσουμε - Υποφέραμε, αλλά αυτό είναι ο ΠΑΟΚ»

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε της Ουλμ με 87-78 και ανέβηκε στο 3-1 στο EuroCup, ωστόσο ο Αντρέα Τρινκιέρι επιμένει στη συνεχή βελτίωση της ομάδας του.

Τρινκιέρι: «Να δούμε τα λάθη μας και να τα διορθώσουμε - Υποφέραμε, αλλά αυτό είναι ο ΠΑΟΚ»
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Ο ΠΑΟΚ επέστρεψε στις νίκες στο EuroCup, επικρατώντας της Ουλμ με 87-78 στο PAOK Sports Arena, σε μια αναμέτρηση που χρειάστηκε υπομονή και καθαρό μυαλό μέχρι το φινάλε. Ο Αντρέα Τρινκιέρι μετά τον αγώνα επισήμανε πως υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να βελτιώσει ο «Δικέφαλος».

Όσα είπε ο Τρινκιέρι:

«Ελέγξαμε το παιχνίδι και τον ρυθμό. Κάναμε κάποια λάθη, αλλά γενικότερα ήμασταν καλοί αμυντικά. Υποφέραμε, αλλά αυτό είναι ο ΠΑΟΚ.

Όταν δεν μπορούμε να βρούμε ρυθμό στην επίθεση, αν δεν παίξουμε άμυνα δεν μπορούμε να επιβιώσουμε. Βρήκαμε το σωστό κλειδί για να κερδίσουμε τον αγώνα. Κάναμε οκτώ λάθη στην 3η περίοδο, αλλά το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να δουλέψουμε. Να δούμε τα λάθη μας και να τα διορθώσουμε. Κάποια πράγματα λείπουν».

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