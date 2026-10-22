Ντίνος: «Η θεσμική ευθύνη επιβάλλει αποφάσεις - Άμεση ανάδειξη νέας διοίκησης στην ΕΟΚ»

Ο COO της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR και Α Αντιπρόεδρος του ΕΣΑΚΕ, Σταύρος Ντίνος, με γραπτή του δήλωση τοποθετήθηκε για τις ραγδαίες εξελίξεις στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ, καλώντας το ΔΣ της ΕΟΚ να παραιτηθεί άμεσα.

Αναλυτικά το μήνυμα του:

"Η θεσμική ευθύνη επιβάλλει αποφάσεις.

Οι σημερινές εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ επιβάλλουν νηφαλιότητα, σεβασμό στη Δικαιοσύνη και, πρωτίστως, ανάληψη θεσμικής ευθύνης.

Όσοι υπηρετούμε επί χρόνια τον αθλητισμό γνωρίζουμε την αξία της ισονομίας και του σεβασμού στον μόχθο των αθλητών, των προπονητών και των φιλάθλων. Σήμερα ξαναθυμόμαστε τις αδικίες που καταγγείλαμε και την αλαζονεία με την οποία αντιμετωπίστηκαν οι παρεμβάσεις μας.

Η προσφυγή του Παναθηναϊκού στο ΑΣΕΑΔ και η δικαίωσή του, τον Φεβρουάριο του 2025, αναφορικά με τη συγκρότηση της ΚΕΔ, αποδεικνύουν ότι η επιμονή μας στη νομιμότητα δεν περιορίστηκε σε δημόσιες διαμαρτυρίες, αλλά εκφράστηκε μέσα από τις προβλεπόμενες θεσμικές διαδικασίες.

Σήμερα, όμως, το ζήτημα υπερβαίνει οποιαδήποτε προσωπική ή συλλογική δικαίωση.

Το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΚ δεν μπορεί να συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά του υπό τις παρούσες συνθήκες.

Η διοίκηση που συγκροτήθηκε υπό την ηγεσία του εκλεγμένου προέδρου της Ομοσπονδίας αντιμετωπίζει πλέον ένα μείζον ζήτημα θεσμικής αξιοπιστίας. Ανεξαρτήτως ατομικών ποινικών ευθυνών, η συλλογική παραίτηση και η άμεση ενεργοποίηση των καταστατικών διαδικασιών για την ανάδειξη νέας διοίκησης αποτελούν, κατά την άποψή μου, τη μόνη ενδεδειγμένη θεσμική διέξοδο.

Παράλληλα, η Πολιτεία οφείλει να διασφαλίσει τη νομιμότητα και την ανεξαρτησία των επόμενων ορισμών διαιτητών. Μέχρι να παρασχεθούν οι αναγκαίες εγγυήσεις, η συνέχιση των αγωνιστικών υποχρεώσεων δεν μπορεί να θεωρείται αυτονόητη.

Το τεκμήριο αθωότητας είναι αδιαπραγμάτευτο. Η ποινική ευθύνη κρίνεται από τη Δικαιοσύνη. Η θεσμική ευθύνη, όμως, δεν μπορεί να αναμένει την ολοκλήρωση της δικαστικής διαδικασίας.

Ο ελληνικός αθλητισμός δεν έχει ανάγκη από νέους συσχετισμούς εξουσίας, αλλά από ανεξάρτητους θεσμούς, διαφάνεια και εμπιστοσύνη.

Η νομιμότητα δεν αποτελεί διαπραγματεύσιμη επιλογή. Αποτελεί προϋπόθεση κάθε υγιούς διοίκησης.