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ΑΕΚ – Ρεάλ Μαδρίτης: «Τρέλα» για ένα εισιτήριο, θέμα χρόνου το sold out!

Το απόγευμα της Τετάρτης (07/10) ξεκίνησε η ελεύθερη διάθεση των εισιτηρίων για το μεγάλο ματς της ΑΕΚ με τη Ρεάλ Μαδρίτης κι όπως είναι φυσιολογικό επικρατεί «τρέλα» για ένα… μαγικό χαρτάκι για την αναμέτρηση της League Phase του Champions League. 

Βαγγέλης Πάτας

ΑΕΚ – Ρεάλ Μαδρίτης: «Τρέλα» για ένα εισιτήριο, θέμα χρόνου το sold out!
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Η ΠΑΕ ΑΕΚ είχε γνωστοποιήσει ότι η διάθεση θα ξεκινούσε σήμερα (07/10) στις 16:00 κι ήδη έχουν μείνει ελάχιστα, κυρίως από τα πιο ακριβά. Είναι χαρακτηριστικό ότι η ουρά αναμονής είναι πολύ μεγάλη και το sold out είναι θέμα χρόνου!

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Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ενημερώνει τους φιλάθλους ότι ξεκίνησε η ελεύθερη διάθεση των εισιτηρίων για την αναμέτρηση ΑΕΚ – Ρεάλ Μαδρίτης.

ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΣΑΣ ΕΔΩ

Υπενθυμίζουμε ότι:

• Τα παιδιά απαιτείται να καθίσουν σε ξεχωριστή θέση και, κατά συνέπεια, είναι απαραίτητη η αγορά εισιτηρίου.

• Όποιος φίλος της ΑΕΚ επιθυμεί να αγοράσει εισιτήριο σε θέση για ΑΜΕΑ με αμαξίδιο, μπορεί να επικοινωνήσει με το Τμήμα Εισιτηρίων της ΠΑΕ μόνο με e-mail στη διεύθυνση tickets@aekfc.gr.

• Όποιος μικρός φίλος της ΑΕΚ επιθυμεί να κλειστεί θέση για το Sensory Room, μπορεί να επικοινωνήσει με το Τμήμα Εισιτηρίων της ΠΑΕ μόνο με e-mail στη διεύθυνση tickets@aekfc.gr.

Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, η είσοδος στις αθλητικές εγκαταστάσεις γίνεται αποκλειστικά με χρήση της εφαρμογής gov.gr wallet. Παράλληλα, υπενθυμίζουμε πως η ΠΑΕ δεν φέρει καμία ευθύνη για τη μη επιτυχημένη λήψη του εισιτηρίου στην εφαρμογή.

Ταυτόχρονα, εφιστούμε την προσοχή στους κατόχους εισιτηρίων (απλών και διαρκείας), καθώς παραμένουν σε εφαρμογή αυστηρές διατάξεις Νόμου σχετικά με την υποχρέωση τους σε επίδειξη εγγράφων ταυτοποίησης προσώπου και επιβολή ποινών και κυρώσεων τόσο στους παραβάτες, όσο και στην ΠΑΕ.

Αυτονόητη είναι η απαγόρευση χρήσης και ρίψης οποιουδήποτε αντικειμένου στον εσωτερικό και περιβάλλοντα χώρο της εγκατάστασης της Allwyn Arena, που επιφέρει ποινές φυλάκισης, προστίμου και απαγόρευσης εισόδου στους παραβάτες, καθώς και εξοντωτικές ποινές προστίμου και κεκλεισμένων των θυρών στην ΠΑΕ ΑΕΚ. Επίσης, απαγορεύεται η είσοδος στο γήπεδο με σακίδιο μεγαλύτερο σε διαστάσεις από κόλλα Α4».

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