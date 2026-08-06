Ο Μαριάνι ορίστηκε να σφυρίξει τη ρεβάνς του Ολυμπιακού με τη Ναϊμέγκεν

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Ναϊμέγκεν στην Ολλανδία την Τρίτη (11/08, 20:30), με στόχο την πρόκριση στα playoffs του Champions League, μετά το 0-0 στο πρώτο παιχνίδι στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Διαιτητής της αναμέτρησης στο «Goffertstadion» θα είναι ο Ιταλός Μαουρίτσιο Μαριάνι, ο οποίος θα έχει ως βοηθούς τους συμπατριώτες του Ντανιέλε Μπιντόνι και Αλμπέρτο Τετζόνι. Τέταρτος διαιτητής ορίστηκε ο Λούκα Ζουφέρλι.

Στο VAR θα βρίσκεται ο Μίχαελ Φάμπρι, ενώ χρέη AVAR θα εκτελεί ο Ντάβιντε Γκερσίνι, με την πλήρη διαιτητική ομάδα να προέρχεται από την Ιταλία.