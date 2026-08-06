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Ο Μαριάνι ορίστηκε να σφυρίξει τη ρεβάνς του Ολυμπιακού με τη Ναϊμέγκεν

Η UEFA ανακοίνωσε τον διαιτητή που θα διευθύνει τη ρεβάνς του Ολυμπιακού με τη Ναϊμέγκεν για τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League, με τον Ιταλό Μαουρίτσιο Μαριάνι να ορίζεται για την κρίσιμη αναμέτρηση.

Ο Μαριάνι ορίστηκε να σφυρίξει τη ρεβάνς του Ολυμπιακού με τη Ναϊμέγκεν
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Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Ναϊμέγκεν στην Ολλανδία την Τρίτη (11/08, 20:30), με στόχο την πρόκριση στα playoffs του Champions League, μετά το 0-0 στο πρώτο παιχνίδι στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Διαιτητής της αναμέτρησης στο «Goffertstadion» θα είναι ο Ιταλός Μαουρίτσιο Μαριάνι, ο οποίος θα έχει ως βοηθούς τους συμπατριώτες του Ντανιέλε Μπιντόνι και Αλμπέρτο Τετζόνι. Τέταρτος διαιτητής ορίστηκε ο Λούκα Ζουφέρλι.

Στο VAR θα βρίσκεται ο Μίχαελ Φάμπρι, ενώ χρέη AVAR θα εκτελεί ο Ντάβιντε Γκερσίνι, με την πλήρη διαιτητική ομάδα να προέρχεται από την Ιταλία.

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