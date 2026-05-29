Αρτέτα: «Τα προηγούμενα χρόνια φτάσαμε κοντά αλλά κάτι μας έλειπε, να το διασκεδάσουν οι παίκτες»

Η μεγάλη ώρα για την Άρσεναλ πλησιάζει. Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος στην Αγγλία, θέλει να κάνει την υπέρβαση και στον τελικό του Champions League κόντρα στη φανταστική Παρί Σεν Ζερμέν.

Σε δηλώσεις του πριν τη μεγάλη αναμέτρηση του Σαββάτου (30/5, 19:00) ο Μικέλ Αρτέτα έκανε μια μικρή αποτίμηση της φετινής σεζόν αλλά και των προηγούμενων ετών, καθώς και στην επικείμενη μάχη των πάγκων με τον συμπατριώτη του, Λουίς Ενρίκε

Όσα δήλωσε ο Μικέλ Αρτέτα:

«Η δουλειά μου είναι πως δεν έχω αυτό που χρειάζεται για να κερδίσω, δεν μπορώ να είμαι ικανοποιημένος. Η δουλειά μου είναι να βρίσκω τρόπους για να πάρει η ομάδα μου τη νίκη, να καινοτομώ, να προσεγγίζω κάθε φορά τα ματς με διαφορετικό τρόπο.

Κάποιος ευθυγράμμισε τους πλανήτες για να φτάσουμε στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Τα προηγούμενα χρόνια φτάσαμε κοντά αλλά κάτι μας έλειπε. Ήμουν πεπεισμένος ότι φέτος θα ήμασταν πολύ κοντά, όχι στην κατάκτηση γιατί αυτή εξαρτάται από πολλούς παράγοντες.

Η δουλειά μου ήταν να κάνω τους παίκτες μου να νιώσουν πως ήταν οι καλύτεροι. Τους έδωσα ενέργεια και τους είπα να διασκεδάσουν όπως ποτέ άλλοτε”, τόνισε ο Αρτέτα ενόψει του τελικού του Champions League απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν, για να επαινέσει κατόπιν τον Λουίς Ενρίκε για τη θαυμάσια δουλειά που έχει κάνει στην ομάδα του Παρισιού.

“Τον θυμάμαι με μεγάλη αγάπη για τον τρόπο που φερόταν στους νεαρούς παίκτες και για το ποιος ήταν ως παίκτης. Ως προπονητής έδειξε ηγετική ικανότητα ακολουθώντας μια συγκεκριμένη πορεία και, παρά την κριτική, επέμεινε και τελικά κέρδισε. Είναι παράδειγμα για όλους.»