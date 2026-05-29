Με δύο 18χρονους στην αποστολή για τον τελικό η Παρί Σεν Ζερμέν

Η Παρί Σεν Ζερμέν συνεχίζει να ζει ιστορικές στιγμές τα τελευταία χρόνια, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία της στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Μετά την κατάκτηση του πρώτου Champions League στην ιστορία της, όπου συνέτριψε με 5-0 την Ίντερ στον τελικό, η γαλλική ομάδα επιστρέφει ξανά στη μεγαλύτερη σκηνή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, διεκδικώντας δεύτερο συνεχόμενο τρόπαιο.

Οι Παριζιάνοι θα αντιμετωπίσουν την Άρσεναλ στην «Πούσκας Αρένα» (30/5, 19:00), με στόχο να διατηρήσουν τα σκήπτρα της Ευρώπης και να γράψουν ακόμη μία χρυσή σελίδα στην ιστορία τους.

Παραμονή του μεγάλου αγώνα στη Βουδαπέστη, ο Λουίς Ενρίκε ανακοίνωσε την αποστολή της Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία αποτελείται από 24 ποδοσφαιριστές.

Τα βλέμματα στρέφονται κυρίως στους Ουσμάν Ντεμπελέ, Κβίτσα Κβαρατσκέλια και Ντεζιρέ Ντουέ, οι οποίοι αναμένεται να συνθέσουν την επιθετική τριπλέτα των Παριζιάνων στον τελικό.

Στις επιλογές του Ισπανού τεχνικού βρίσκονται επίσης δύο από τα μεγαλύτερα ταλέντα του συλλόγου, οι 18χρονοι Ντρο Φερνάντεθ και Ιμπραχίμ Εμπαγέ, γεγονός που αποδεικνύει πως η Παρί συνεχίζει να επενδύει δυναμικά και στο μέλλον της.