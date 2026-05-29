· Άρσεναλ · Παρί Σεν Ζερμέν

Με δύο 18χρονους στην αποστολή για τον τελικό η Παρί Σεν Ζερμέν

Η αποστολή της Παρί Σεν Ζερμέν για τον τελικό του Champions League

Με δύο 18χρονους στην αποστολή για τον τελικό η Παρί Σεν Ζερμέν
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Παρί Σεν Ζερμέν συνεχίζει να ζει ιστορικές στιγμές τα τελευταία χρόνια, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία της στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Μετά την κατάκτηση του πρώτου Champions League στην ιστορία της, όπου συνέτριψε με 5-0 την Ίντερ στον τελικό, η γαλλική ομάδα επιστρέφει ξανά στη μεγαλύτερη σκηνή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, διεκδικώντας δεύτερο συνεχόμενο τρόπαιο.

Οι Παριζιάνοι θα αντιμετωπίσουν την Άρσεναλ στην «Πούσκας Αρένα» (30/5, 19:00), με στόχο να διατηρήσουν τα σκήπτρα της Ευρώπης και να γράψουν ακόμη μία χρυσή σελίδα στην ιστορία τους.

Παραμονή του μεγάλου αγώνα στη Βουδαπέστη, ο Λουίς Ενρίκε ανακοίνωσε την αποστολή της Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία αποτελείται από 24 ποδοσφαιριστές.

Τα βλέμματα στρέφονται κυρίως στους Ουσμάν Ντεμπελέ, Κβίτσα Κβαρατσκέλια και Ντεζιρέ Ντουέ, οι οποίοι αναμένεται να συνθέσουν την επιθετική τριπλέτα των Παριζιάνων στον τελικό.

Στις επιλογές του Ισπανού τεχνικού βρίσκονται επίσης δύο από τα μεγαλύτερα ταλέντα του συλλόγου, οι 18χρονοι Ντρο Φερνάντεθ και Ιμπραχίμ Εμπαγέ, γεγονός που αποδεικνύει πως η Παρί συνεχίζει να επενδύει δυναμικά και στο μέλλον της.

COMMENTS
LATEST NEWS
13:20 SUPER LEAGUE

ΟΦΗ: Πλησιάζει στην Κρήτη ο Μπουχαλάκης

13:12 CONFERENCE LEAGUE

Παναθηναϊκός: Οριστικά στους ισχυρούς στον δεύτερο προκριματικό του Conference League

13:02 EUROLEAGUE

Ολυμπιακός: Στο Μέγαρο Μαξίμου μετά την Euroleague - Συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη

12:39 CHAMPIONS LEAGUE

Με δύο 18χρονους στην αποστολή για τον τελικό η Παρί Σεν Ζερμέν

12:39 GREEK BASKET LEAGUE

Κολοσσός: Κάτοικος Ρόδου μέχρι το 2028 ο Καράμπελας

12:23 ΣΠΟΡ

Roland Garros: Εκκίνηση στον τρίτο γύρο με Τζόκοβιτς - Το πρόγραμμα της Παρασκευής

12:18 BET ON

O τελικός του Champions League με 500+ αγορές και «Super Aλλαγή»* από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

12:18 SUPER LEAGUE

Παναιτωλικός: Με Αναστασίου στον πάγκο και τη νέα σεζόν

11:57 SUPER LEAGUE

Άρης: Το αντίο του Αθανασιάδη - Οδεύει προς Ηρακλή

11:53 MVP

H πρωινή ρουτίνα ήταν πάντα για άντρες με στόχο

11:43 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: «Άκυρο» Λουτσέσκου σε Μπεσίκτας - Χαρούμενος στην Ελλάδα και τον «Δικέφαλο»

11:32 GREEK BASKET LEAGUE

Άρης: «Δένει» τον Χατζηλάμπρου με τετραετές συμβόλαιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας