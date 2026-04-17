Νέα καταγγελία της Μπαρτσελόνα στην UEFA για τη διαιτησία

Ο καταλανικός σύλλογος, σε επίσημη ανακοίνωσή του, έκανε γνωστό ότι υπέβαλε νέα καταγγελία σχετικά με περιστατικά κατά τη διάρκεια του επαναληπτικού αγώνα των προημιτελικών του Champions League εναντίον της Ατλέτικο Μαδρίτης.

Μια πρώτη καταγγελία είχε ήδη υποβληθεί -και στη συνέχεια απορριφθεί- μετά τον πρώτο αγώνα εναντίον των «Ροχιμπλάνκος».

«Ο σύλλογος πιστεύει ότι, κατά τη διάρκεια των δύο αγώνων, ελήφθησαν αρκετές διαιτητικές αποφάσεις που δεν συμμορφώνονταν με τους κανόνες του παιχνιδιού, λόγω λανθασμένης εφαρμογής των κανονισμών και της αποτυχίας του συστήματος VAR να παρέμβει επαρκώς σε περιστατικά σαφούς σημασίας», αναφέρει η επίσημη δήλωση που δημοσίευσε η Μπαρτσελόνα.

«Σύμφωνα με την Μπαρτσελόνα, η συσσώρευση αυτών των λαθών είχε άμεσο αντίκτυπο στην εξέλιξη των παιχνιδιών και στο τελικό αποτέλεσμα του αγώνα, προκαλώντας σημαντική αθλητική και οικονομική ζημία στον σύλλογο. Μέσω αυτής της καταγγελίας, ο σύλλογος επαναλαμβάνει τα αιτήματα που έχει ήδη υποβάλει στην UEFA και, ταυτόχρονα, εκφράζει την προθυμία του να συνεργαστεί με τον οργανισμό με στόχο τη βελτίωση του συστήματος διαιτησίας, προκειμένου να διασφαλιστεί μια πιο αυστηρή, δίκαιη και διαφανής εφαρμογή των κανόνων του παιχνιδιού», καταλήγει η δήλωση του καταλανικού συλλόγου.

Συγκεκριμένα, η Μπαρτσελόνα παραπονιέται για τις δύο κόκκινες κάρτες, μία στον πρώτο αγώνα και μία στον επαναληπτικό, οι οποίες κρίθηκαν από το VAR ως καθαρή ευκαιρία για γκολ, αλλά όχι μόνο. Μεταξύ των αμφισβητούμενων περιστατικών ήταν μια αμφισβητούμενη φάση για πέναλτι στον πρώτο αγώνα, το οποίο δεν καταλογίστηκε από τον διαιτητή ή από το VAR, σε χέρι του Πουμπίλ.