Ατλέτικο Μαδρίτης - Μπαρτσελόνα: Οι ενδεκάδες της ρεβάνς για τα προημιτελικά του Champions League

Οι ενδεκάδες που επέλεξαν Τσόλο Σιμεόνε και Χάνσι Φλικ για τη ρεβάνς ανάμεσα σε Ατλέτικο Μαδρίτης και Μπάρτσελόνα στα προημιτελικά του Champions League.

Ατλέτικο Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα μάχονται για ένα εισιτήριο στα ημιτελικά του Champions League, με τους ροχιμπλάνκος να έχουν σημαντικό προβάδισμα μετά το 0-2 στο Καμπ Νου.

Ο Χάνσι Φλικ θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Κουμπαρσί, ο οποίος δέχτηκε κόκκινη κάρτα στον πρώτο προημιτελικό, αλλά και του Ραφίνια, ενώ ο Τσόλο Σιμεόνε δεν έχει στη διάθεσή του τον Πούμπιλ, ο οποίος έχει συμπληρώσει κίτρινες κάρτες.

Η ενδεκάδα της Ατλέτικο: Μούσο, Μολίνα, Λε Νορμάν, Λανγκλέ, Ρουτζέρι, Γιορέντε, Κόκε, Σιμεόνε, Γκριεζμάν, Λούκμαν, Άλβαρες

Η ενδεκάδα της Μπαρτσελόνα: Τζοάν Γκαρθία, Κουντέ, Έρικ Γκαρθία, Μαρτίν, Κανσέλο, Πέδρι, Γκάβι, Γιαμάλ, Φερμίν, Ράσφορντ, Όλμο