Ατλέτικο-Μπαρτσελόνα: Η κόντρα ξεκίνησε… νωρίς

Οnsports Τeam

Με την κατάσταση του αγωνιστικού χώρου στο γήπεδο της Ατλέτικο τα έβαλε ο Χάνσι Φλικ, τονίζοντας ότι η UEFA πρέπει να επιληφθεί άμεσα.

Η Μπαρτσελόνα είναι με την πλάτη στον τοίχο μετά την ήττα της στη Βαρκελώνη με 2-0, για τα προημιτελικά του Champions League και ο προπονητής των Καταλανών λίγες ώρες πριν από τη σέντρα του μεγάλου παιχνιδιού τα έβαλε με την κατάσταση του γηπέδου στη Μαδρίτη.

Ο Χάνσι Φλικ εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για την κατάσταση που βρίσκεται το χορτάρι στο γήπεδο της Ατλέτικο. Επισήμανε ότι δεν έχει κουρευτεί, ενώ είναι ξηρό και ζήτησε από τους αρμόδιους της UEFA να υποχρεώσουν τους γηπεδούχους να το περιποιηθούν, προκειμένου το ματς να διεξαχθεί σε ιδανικές συνθήκες.