Champions League: Ντερμπάρες προημιτελικών Μπαρτσελόνα-Ατλέτικο και Παρί Σεν Ζερμέν-Λίβερπουλ

EPA/Chema Moya, ΑΜΠΕ

Onsports Team

Το Champions League επιστρέφει με δύο σπουδαίες αναμετρήσεις για τη φάση των προημιτελικών, όπου τα βλέμματα στρέφονται σε Βαρκελώνη και Παρίσι.

Στο «Καμπ Νόου», Μπαρτσελόνα και Ατλέτικο Μαδρίτης τίθενται αντιμέτωπες σε ακόμη ένα μεγάλο ραντεβού τη φετινή σεζόν, προσθέτοντας ένα νέο κεφάλαιο στις συνεχόμενες «μάχες» τους σε όλες τις διοργανώσεις. Μετά τις αναμετρήσεις τους στο Κύπελλο Ισπανίας, οι δύο ομάδες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διεκδικώντας το προβάδισμα για την πρόκριση στα ημιτελικά.

Οι «μπλαουγκράνα» έχουν αποκτήσει ψυχολογία και δυναμική, καθώς προέρχονται από σημαντική εκτός έδρας νίκη απέναντι στους «ροχιμπλάνκος» για τη LaLiga, αποτέλεσμα που τους έφερε στο +7 από τους διώκτες τους. Από την άλλη, η Ατλέτικο είχε καταφέρει να επικρατήσει στο Κύπελλο, δείχνοντας πως μπορεί να βάλει δύσκολα στους Καταλανούς. Η ευρωπαϊκή τους σύγκρουση αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς πρόκειται για δύο ομάδες που γνωρίζονται πολύ καλά και καλούνται να προσαρμόσουν τα πλάνα τους σε ένα εντελώς διαφορετικό πλαίσιο.

Την ίδια ώρα, στο Παρίσι, η Λίβερπουλ αντιμετωπίζει την Παρί Σεν Ζερμέν σε ένα ακόμη μεγάλο ζευγάρι της βραδιάς. Οι δύο ομάδες συναντιούνται ξανά στο ίδιο σημείο της διοργάνωσης, όπου είχαν διασταυρώσει τα ξίφη τους και την περασμένη σεζόν, σε μια μονομαχία που είχε αφήσει έντονο αποτύπωμα.

Η Λίβερπουλ καλείται να αντιδράσει μετά από μια βαριά ήττα στο Κύπελλο Αγγλίας, σε μια περίοδο που οι υποχρεώσεις της είναι ιδιαίτερα απαιτητικές. Αντίθετα, η Παρί Σεν Ζερμέν έχει φροντίσει να προετοιμαστεί ιδανικά, εξασφαλίζοντας χρόνο ξεκούρασης και φρεσκάδας για τα δύο παιχνίδια των προημιτελικών, δείχνοντας πόσο μεγάλη σημασία δίνει στη διοργάνωση.

Οι γηπεδούχοι προέρχονται από άνετη νίκη στο πρωτάθλημα, ενώ αγωνιστικά υπάρχουν και σημαντικές ειδήσεις για τις δύο ομάδες, με τη Λίβερπουλ να βλέπει τον Ίσακ να επιστρέφει μετά από μακρά απουσία, την ώρα που η Παρί Σεν Ζερμέν δεν θα έχει στη διάθεσή της τον Φαμπιάν Ρουίθ.

Οι αναμετρήσεις της Μ. Τετάρτης (08/04) αναμένεται να προσφέρουν έντονες συγκινήσεις και υψηλό επίπεδο ποδοσφαίρου, με τέσσερις από τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης να κάνουν το πρώτο βήμα για την πρόκριση στους «4» του Champions League.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα των προημιτελικών:

Πρώτοι αγώνες

Μ. Τρίτη 7 Απριλίου

Σπόρτινγκ Λισαβόνας - Άρσεναλ 0-1

Ρεάλ Μαδρίτης - Μπάγερν Μονάχου 1-2

Μ. Τετάρτη 8 Απριλίου

22:00 Μπαρτσελόνα - Ατλέτικο Μαδρίτης (MEGA, Cosmote Sport 2HD)

22:00 Παρί Σεν Ζερμέν - Λίβερπουλ (Cosmote Sport 3HD)

Επαναληπτικοί

Τρίτη 14 Απριλίου

22:00 Ατλέτικο Μαδρίτης - Μπαρτσελόνα

22:00 Λίβερπουλ - Παρί Σεν Ζερμέν

Τετάρτη 15 Απριλίου

22:00 Άρσεναλ - Σπόρτινγκ Λισαβόνας

22:00 Μπάγερν Μονάχου - Ρεάλ Μαδρίτης