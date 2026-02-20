Ομάδες

Μπενφίκα: Έρευνα για ρατσιστική συμπεριφορά δύο οπαδών της
Onsports Team 20 Φεβρουαρίου 2026, 19:28
CHAMPIONS LEAGUE / Μπενφίκα

Μπενφίκα: Έρευνα για ρατσιστική συμπεριφορά δύο οπαδών της

Η πορτογαλική ομάδα ξεκίνησε έρευνα για την ταυτοποίηση δύο οπαδών, οι οποίοι φαίνονται σε βίντεο να προβαίνουν σε ρατσιστικές χειρονομίες κατά του Βινίσιους.

Όλα αυτά κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη Ρεάλ για τα πλέι-οφ του Champions League. «Αν είναι μέλη του συλλόγου, η διαδικασία μπορεί να οδηγήσει στην αποβολή τους» δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων εκπρόσωπος του συλλόγου, κληθείς να σχολιάσει σχετικά δημοσιεύματα.

Το επίμαχο βίντεο κυκλοφόρησε ευρέως στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και, μεταξύ άλλων, αναδημοσιεύτηκε από τον παλαίμαχο Άγγλο διεθνή, Ρίο Φέρντιναντ.

Το επεισοδιακό ματς της περασμένης Τρίτης (17/2) στο «Ντα Λουζ» διακόπηκε για περίπου έντεκα λεπτά, μετά το γκολ που πέτυχε ο Βινίσιους και έκρινε την αναμέτρηση (1-0), καθώς ο Βραζιλιάνος επιθετικός της Ρεάλ κατήγγειλε στον διαιτητή ότι δέχθηκε ρατσιστική επίθεση από τον Αργεντινό εξτρέμ της Μπενφίνα, Τζιανλούκα Πρεστιάνι. Η UEFA έχει ξεκινήσει έρευνα για την υπόθεση, την ώρα που ο ποδοσφαιριστής της πορτογαλικής ομάδας αρνείται τις κατηγορίες.



