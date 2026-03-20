5 καθημερινές καταστάσεις πιο «οφσάιντ» και από το 2ο γκολ της Μπέτις

ΙΝΤΙΜΕ

Εντάξει, ας μην παραλογιζόμαστε, δεν ήταν το δεύτερο γκολ της Μπέτις η αιτία αποκλεισμού του Παναθηναϊκού από τα προημιτελικά του Europa League, αλλά και μόνο από το replay που μας έδωσε η UEFA, χωρίς γραμμές ή ημιαυτόματο οφσάιντ λες “οκ, αυτό δεν γίνεται να μέτρησε”. Κοίτα να δεις όμως που μέτρησε. Κάπως έτσι ένιωσαν όλοι στο γκολ της Μπέτις απέναντι στον Παναθηναϊκό, όσο και αν ο Λαφόν «πετούσε» χαρταετό από το πρώτο κιόλας γκολ.

Σε εγρήγορση η αμυντική γραμμή και δύσκολο ριμπάουντ για το 1-0 pic.twitter.com/2ZgMREBIyO — Karaflodaimonas (@Karaflademon) March 19, 2026

Το γεγονός ότι ξεκινάει από οφσάιντ (και πιο πριν από φάουλ) σε βαθμό που ο ίδιος ο Εζαλζουλί το κατάλαβε μας κάνει να αναρωτιόμαστε τι συμβαίνει.

Αν αυτό δεν είναι definition του “ό,τι να ’ναι”, τότε τι είναι; Με αφορμή λοιπόν αυτό το ιστορικό “δεν γίνεται να το χάσατε ούτε στο VAR”, μαζέψαμε ορισμένες στιγμές της καθημερινότητας που είναι πιο οφσάιντ κι από εκείνη τη φάση.

Στο τέλος της ημέρας, όλοι έχουμε τέτοιες φάσεις. Μικρά “οφσάιντ” που somehow μετράνε κανονικά, χωρίς κανένα VAR να μας σώσει από τον εαυτό μας. Απλά, σε αντίθεση με εκείνο το γκολ της Μπέτις, τα δικά μας τα αφήνουμε επίτηδες να περάσουν.

1. Το «μόλις μπήκα στο αμάξι» και ακόμα δεν έχεις σηκωθεί από το κρεβάτι

Κλασικό επιχείρημα, που ακόμα και αν έχεις χοντρή φωνή από τη νύστα ξέρεις ότι το λες με αυτοπεποίθηση. Και το χειρότερο; Πρέπει να κάνεις και μπάνιο ενώ δεν έχεις ανοίξει καν το θερμοσίφωνο. Offside από τα αποδυτήρια.

2. Να στείλεις “χαχαχα” σε μήνυμα που δεν ήταν καν αστείο

Δεν είναι ότι ο άλλος σου γράφει κάτι που ήθελε να είναι αστείο, αλλά δεν προοριζόταν καν να προκαλέσει γέλωτα. Το μήνυμα γράφει σκέψου “οκ τα λέμε αύριο” κι εσύ απαντάς “χαχαχα”. VAR check για κοινωνική αμηχανία. Ή απλά πιάστηκες ότι δεν έχεις δει καν τι γράφει το μήνυμα.

3. Να πας γυμναστήριο και να φύγεις μετά από 20 λεπτά γιατί “κουράστηκες”

Μπήκες στην αίθουσα, έβαλες μπρος τον διάδρομο αλλά μόλις ένιωσες ότι το περπάτημα έφτασε να γίνει τρέξιμο, πάτησες να σταματήσει.

Ύστερα κάνεις 2 σετ σε κάποιο όργανο, ανέβασες ένα story με quote «sick gym day» και έφυγες. Οφσάιντ από τα αποδυτήρια, αλλά εσύ σε όλους θα πεις ότι έλιωσες στο gym. Και -μπορεί- να σε πιστέψουν.

4. Να στείλεις μήνυμα και να το ξαναδιαβάζεις 15 φορές μετά

Εντάξει, σε όλους έχει συμβεί. Ειδικά σε εκείνες τις φοβερές περιπτώσεις που δεν έχει έρθει πίσω απάντηση έγκαιρα και φοβάσαι ότι έμεινες στο «Διαβάστηκε». Και φυσικά βρίσκεις λάθος αφού έχει σταλεί. Κανονικό γκολ… που έπρεπε να ακυρωθεί.

5. Να δώσεις συμβουλές ενώ δεν έχεις ιδέα τι λες

Confidence level: Πεπ Γκουαρντιόλα. Γνώση για μπάλα; Κωνσταντίνος Κατακουζηνός. Δεν περνάει ούτε με replay.