ΣΚΑΝΔΑΛΟ: Οι «καμικάζι» της UEFA μέτρησαν οφσάιντ γκολ της Μπέτις, ενώ υπήρχε και φάουλ - Βίντεο

Η UEFA σπρώχνει με το έτσι θέλω την Μπέτις στην πρόκριση επί του Παναθηναϊκού, μετρώντας οφσάιντ γκολ, ενώ έχει προηγηθεί και φάουλ στον Καλάμπρια.

Απίστευτα πράγματα στην Ανδαλουσία!

Η διαιτητική ομάδα που όρισε η UEFΑ για τον επαναληπτικό ανάμεσα στην Μπέτις και τον Παναθηναϊκό, κατάφερε να μετρήσει γκολ... οφσάιντ, σε φάση που υπάρχει και καθαρό φάουλ του Ελζαλουλί στον Καλάμπρια.

Στη συνέχεια της φάσης ο Ελζαζουλί είναι ξεκάθαρα οφσάιντ, κάτι που αντιλήφθηκε ο ίδιος και κλώτσησε την μπάλα ψηλά για να τελειώσει η φάση. Ο βοηθός δεν έδωσε τίποτα ο Ρενάτο Σάντσες σε μια προσπάθεια να ελέγξει την μπάλα έκανε λάθος, χωρίς να έχει ουσιαστικά κατοχή και ο Αμραμπατ με ένα σουτ που βρήκε στην πλάτη του Μπακασέτα διπλασίασε τα τέρματα για τη Μπέτις.

Η διαιτητική ομάδα εξέτασε τη φάση, αλλά δεν έδωσε το φάουλ και το οφσάιντ με την απίστευτη δικαιολογία πως είχε αλλάξει η φάση!



