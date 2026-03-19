ΣΚΑΝΔΑΛΟ: Οι «καμικάζι» της UEFA μέτρησαν οφσάιντ γκολ της Μπέτις, ενώ υπήρχε και φάουλ - Βίντεο
Ηλίας Λαλιώτης Ηλίας Λαλιώτης 19 Μαρτίου 2026, 23:03
EUROPA LEAGUE / Παναθηναϊκός

Η UEFA σπρώχνει με το έτσι θέλω την Μπέτις στην πρόκριση επί του Παναθηναϊκού, μετρώντας οφσάιντ γκολ, ενώ έχει προηγηθεί και φάουλ στον Καλάμπρια. 

Απίστευτα πράγματα στην Ανδαλουσία!

Η διαιτητική ομάδα που όρισε η UEFΑ για τον επαναληπτικό ανάμεσα στην Μπέτις και τον Παναθηναϊκό, κατάφερε  να μετρήσει γκολ... οφσάιντ, σε φάση που υπάρχει και καθαρό φάουλ του Ελζαλουλί στον Καλάμπρια. 

Στη συνέχεια της φάσης ο Ελζαζουλί είναι ξεκάθαρα οφσάιντ, κάτι που αντιλήφθηκε ο ίδιος και κλώτσησε την μπάλα ψηλά για να τελειώσει η φάση. Ο βοηθός δεν έδωσε τίποτα ο Ρενάτο Σάντσες σε μια προσπάθεια να ελέγξει την μπάλα έκανε λάθος, χωρίς να έχει ουσιαστικά κατοχή και ο Αμραμπατ με ένα σουτ που βρήκε στην πλάτη του Μπακασέτα διπλασίασε τα τέρματα για τη Μπέτις.

Η διαιτητική ομάδα εξέτασε τη φάση, αλλά δεν έδωσε το φάουλ και το οφσάιντ με την απίστευτη δικαιολογία πως είχε αλλάξει η φάση!

Δείτε τη φάση:

Μπέτις - Παναθηναϊκός: Το γκολ-σκάνδαλο



Ροή ειδήσεων

ΣΠΟΡ
Final-4 Κυπέλλου Βόλεϊ: Σπουδαία πρόκριση του Φλοίσβου στον τελικό
10 λεπτά πριν Final-4 Κυπέλλου Βόλεϊ: Σπουδαία πρόκριση του Φλοίσβου στον τελικό
ΣΠΟΡ
Στέφανος Τσιτσιπάς: Επιστροφή στις νίκες, μπαίνοντας με το… δεξί στο Miami Open
25 λεπτά πριν Στέφανος Τσιτσιπάς: Επιστροφή στις νίκες, μπαίνοντας με το… δεξί στο Miami Open
EUROLEAGUE
Ολυμπιακός – Μπασκόνια 90-80: Δύσκολα μεν, έκανε τη δουλειά δε
33 λεπτά πριν Ολυμπιακός – Μπασκόνια 90-80: Δύσκολα μεν, έκανε τη δουλειά δε
CONFERENCE LEAGUE
ΑΕΚ – Τσέλιε: «Δεν δέχομαι η ατμόσφαιρα να είναι σαν να έχουμε αποκλειστεί» | Οι δηλώσεις Νίκολιτς
34 λεπτά πριν ΑΕΚ – Τσέλιε: «Δεν δέχομαι η ατμόσφαιρα να είναι σαν να έχουμε αποκλειστεί» | Οι δηλώσεις Νίκολιτς
Όλες οι ειδήσεις
