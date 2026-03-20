Μπέτις - Παναθηναϊκός: Διαιτητικό σκάνδαλο με τη σφραγίδα της Marca - «Σε θέση οφσάιντ ο Εζαλζουλί»

Οnsports Team

Η ισπανική εφημερίδα επιβεβαιώνει το μοιραίο λάθος διαιτητή και βοηθού στο καθοριστικό δεύτερο γκολ της Μπέτις κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε άδοξα το ευρωπαϊκό του ταξίδι στο Europa League, καθώς γνώρισε βαριά ήττα από την Μπέτις στην Ισπανία με 2-0 για τη φάση των «16».

Ωστόσο, παρότι στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ ήταν... εξαφανισμένη από το γήπεδο, το δεύτερο γκολ των γηπεδούχων στην τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου αποδείχθηκε καθοριστικό για την εξέλιξη του ματς.

Φυσικά ήταν ένα γκολ που δεν έπρεπε να μετρήσει ποτέ και σίγουρα η αναμέτρηση μπορούσε να έχει διαφορετική κατάληξη. Ο Τομπίας Στίλερ και ο βοηθός του όμως, έκλεισαν τα μάτια σε δύο ξεκάθαρες φάσεις που έπρεπε να έχουν σφυριχτεί άμεσα (φάουλ στον Καλάμπρια από τον Εζαλζουλί και οφσάιντ του Μαροκινού στη συνέχεια) και να μην έχουμε οδηγηθεί στο VAR και στη... θεωρία της αλλαγής κατοχής της μπάλας.

Μάλιστα και οι Ισπανοί παραδέχονται τη μία από τις δύο φάσεις. Συγκεκριμένα η "Marca" τονίζει ξεκάθαρα ότι υπάρχει οφσάιντ στο δεύτερο γκολ.

«Ακριβώς τη στιγμή που φαινόταν ότι ο αγώνας θα ήταν ισόπαλος στο ημίχρονο, μια παράξενη αλληλουχία γεγονότων έδωσε στους "βερδιμπλάνκος" το προβάδισμα στη σειρά. Ο Εζαλζουλί έλαβε την μπάλα σε θέση οφσάιντ. Γνωρίζοντας ότι είναι οφσάιντ, κλώτσησε με δύναμη την μπάλα στον αέρα, αλλά ούτε ο διαιτητής ούτε ο βοηθός το υπέδειξαν», αναφέρει αρχικά στην ανάλυση της επίμαχης φάσης και ακολούθως κάνει λόγο για αλλαγή κατοχή μπάλας τέσσερις φορές, η οποία και οδήγησε τους διαιτητές στο VAR να μην υποδείξουν το οφσάιντ.

Βέβαια κάτι τέτοιο δεν ισχύει, αλλά ακόμα και να ίσχυε, το σκάνδαλο είναι πως ο διαιτητής και ο βοηθός του δεν είδαν το ξεκάθαρο οφσάιντ, το οποίο παραδέχθηκε και ο ίδιος ο παίκτης.

«Ο Ρενάτο Σάντσες έχασε τον έλεγχο της μπάλας, αυτή πήγε στον Φορνάλς, ο οποίος αρχικά έχασε την κατοχή. Το ριμπάουντ κατέληξε στον Άμραμπατ, ο οποίος εξαπέλυσε ένα δυνατό σουτ που αιφνιδίασε τον Λαφόν, κάνοντας το 2-0 στο 45ο λεπτό.

Το VAR εξέτασε τη φάση επειδή το οφσάιντ του Εζαλζουλί ήταν ξεκάθαρο, αλλά αποφάσισε ότι δεν υπήρχε λόγος να γυρίσει τόσο πίσω τη φάση, αφού η μπάλα είχε αλλάξει κατοχή τουλάχιστον τέσσερις φορές: δύο φορές οι παίκτες του Παναθηναϊκού είχαν την ευκαιρία να την κοντρολάρουν ή να την διώξουν, κάτι που δεν έκαναν καλά.

Μία επαφή είχε και ο Φορνάλς, ώσπου την τέταρτη φορά, ήταν ο Μαροκινός μέσος, ο οποίος γύρισε στην αρχική ενδεκάδα μετά από σχεδόν τέσσερις μήνες απουσίας λόγω τραυματισμού στον αστράγαλο, που πανηγύρισε την επιστροφή του με στυλ», καταλήγει το δημοσίευμα της Marca.

ΔΕΙΤΕ ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΜΑΧΗ ΦΑΣΗ: