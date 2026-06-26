Ο Παναθηναϊκός αποκτάει την ταυτότητα που του έλειπε εδώ και χρόνια

Κανείς δεν μπορεί να ξέρει, αν ο Παναθηναϊκός φέτος θα τα καταφέρει να κάνει κάτι, που έχει να κάνει 16 χρόνια. Κανείς δεν μπορεί να πεί, αν ο Νίστρουπ θα πετύχει. Αυτό, που μπορώ να πω με βεβαιότητα είναι, ότι ο Νίστρουπ θα φτιάξει μία ομάδα, που θα γουστάρει ο κόσμος να την βλέπει. Μία ομάδα με σωστη επιθετική φιλοσοφία και παίκτες, που θα μπαίνουν στο γήπεδο και για να ματώσουν αν χρειαστεί, για να πάρουν τη νίκη.

Η λέξη πρωτάθλημα έχει μπει για τα καλά στον εγκέφαλο των παικτών, από τον Νίστρουπ από την πρώτη μέρα. Όχι στα λόγια, αλλά και στην πράξη. Χαρακτηριστική η ατάκα παίκτη μετά το τέλος της σημερινής προπόνησης, που ήταν η πιο εξαντλητική από όλες: «Μόνο έτσι μπορούμε να πάρουμε το πρωτάθλημα».

Από την πρώτη ημέρα ο Νίστρουπ έχει δείξει, ότι θέλει να τα αλλάξει όλα στον Παναθηναϊκό. Οποιος «κλέβει» στην προπόνηση δεν θα παίζει. Οποιος έχει ευπάθεια με τραυματισμούς δεν θα αντέξει και τον ξεχνάμε. Οποιος δεν είναι διατεθειμένος να θυσιαστεί για την ομάδα δεν θα παίζει με τον Νίστρουπ. Αυτό έχει να κάνει με την νοοστροπία.

Οσον αφορά το αγωνιστικό είναι φανερό, ότι αυτό που βλέπαμε πέρυσι δεν θα έχει καμία σχέση με το φετινό. Πέρυσι δεν αντέχαμε να βλέπουμε τον Παναθηναϊκό και χωρίς υπερβολή έβλαπτε την υγεία μας. Μία ομάδα με επιθετικό πλάνο ανύπαρκτο, που έκαιγε παίκτες . Φέτος δημιουργείται μία ομάδα με στόχο να πάρει το πρωτάθλημα και να το δείξει στην πράξη.

Με σωστή αγωνιστική φιλοσοφία, που ταιριάζει στον Παναθηναϊκό και σε ομάδα, που πάει να πάρει το πρωτάθλημα. Με επιθετική ανάπτυξη με κάτω την μπάλα ανάμεσα στις γραμμές και όχι με γιόμες χωρίς καμία τύχη.

Φυσικά αυτή η αλλαγή θέλει τον χρόνο της, για να περάσει στην ομάδα και να φανεί στο γήπεδο. Σίγουρα κάποια πράγματα θα φανούν στα καλοκαιρινά προκριματικά, αλλά εκεί θα μετρήσουν μόνο τα αποτελέσματα. Στην πορεία, όμως, όσο περνάει ο καιρός τόσο θα βελτιώνεται ο Παναθηναϊκός αρκεί να στηριχθεί ο προπονητής, αν κάτι στην αρχή δεν πάει καλά. Αυτή η διάθεση για στήριξη στον Δανό τεχνικό υπάρχει, διότι πολύ απλά δουλεύει προς την σωστή κατεύθυνση.

Για τον Παναθηναϊκό είναι μεγάλη ιστορία η παρουσία του Στέφανου Κοτσόλη. Μία ήρεμη δύναμη, που έχει φέρει την υγεία στα αποδυτήρια της ομάδας, αλλά και ένας άνθρωπος, που ξέρει τι σημαίνει Παναθηναϊκός και στις μεταγραφές μέχρι τώρα γίνεται πολύ καλή δουλειά.

Ηρθε ένας γκολκίπερ, ο Πένια με τρομερές παραστάσεις από το τοπ επίπεδο της Μπαρτσελόνα και τον Νίστρουπ να τον θέλει κυρίως, για την ικανότητα που έχει με τα πόδια να κάνει πάσες δεκαριού και να σπάει το πρέσινγκ.

Στα χαφ ήρθε ο Καμαρά, ένα βουνό, που έλειπε από την ομάδα και πραγματικά με την σωματοδομή του, την τεχνική του έχει δείξει από τις πρώτες ημέρες πόσο θα βοηθήσει την ομάδα στην θέση αυτή.

Στην θέση του δεξιού μπακ ήρθε ο Τσάπρας, ένας από τους καλύτερους του περσινού πρωταθλήματος, για να ανεβάσει το επίπεδο και τον ανταγωνισμό σε αυτή την θέση.

Και έρχεται και ο Ράστοντερ για την επίθεση και ο Ντε Φράι για την άμυνα. Ο πρώτος θα είναι ένας φορ, που έχει και το ύψος για την επίθεση και το γκολ. Ο δεύτερος έρχεται, για να βάλει σφραγίδα στην άμυνα. Και έπεται συνέχεια, διότι η πολύ καλή μεταγραφή του Παναθηναϊκού θα γίνει στο 8.