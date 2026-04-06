Το κίνητρο που έχει ο... καρχαρίας όταν μυριστεί αίμα

Το 0-0 στην Τούμπα δεν είναι αποτέλεσμα για να πανηγυρίσει ο Παναθηναϊκός, όμως η συνολική κατάσταση στα playoffs του δίνει μια ευκαιρία που σαφώς πρέπει να κυνηγήσει.

Η καλύτερη εμφάνιση του Παναθηναϊκού στην Τούμπα τα τελευταία χρόνια. Ακούγεται περίεργο, όμως ισχύει. Ο ΠΑΟΚ στην έδρα του είχε… πάρει τον αέρα του «τριφυλλιού», σε σημείο προσβλητικό μάλιστα. Ειδικά με τις φετινές παρουσίες των «πράσινων» εκεί. Κυρίως στο πρωτάθλημα όπου το 2-0 ήταν τιμητικό για τον ηττημένο.

Αυτή τη φορά η ομάδα του Μπενίτεθ κράτησε με άνεση τον αντίπαλο στις 5 τελικές. Αριθμός που ο φετινός ΠΑΟΚ έφτανε στο πρώτο τέταρτο συνήθως, όποιον κι αν είχε απέναντι. Είναι σημαντικό πως οι «πράσινοι» ανασταλτικά είχαν αυτή τη συνέπεια, κόντρα σε μια ομάδα εξαιρετικά δουλεμένη και φυσικά ισχυρή. Ειδικά στα ντέρμπι το έχει αποδείξει απέναντι σε όλους τους μεγάλους αντιπάλους.

Δημιουργικά ο Παναθηναϊκός δεν ήταν για να πανηγυρίζει κανείς. Οι μεσοεπιθετικοί του δεν βρέθηκαν σε καλό βράδυ, θα ήταν και δύσκολο με την προσέγγιση του παιχνιδιού που υπήρξε. Πάντα κάτι κερδίζεις κάτι χάνεις στα ματς. Οι «πράσινοι» διασφάλισαν πως δε θα δεχτούν φάσεις, πιστεύοντας πως μπροστά θα βρουν τις φάσεις για να απειλήσουν. Βρήκαν λίγες και δεν τις έκαναν γκολ. Οπότε λογικό και το δικό τους μηδέν στην επίθεση.

Κοιτώντας συνολικά την πρεμιέρα των πλέι οφ, η βαθμολογία είναι ΑΕΚ 3, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ από 1, Ολυμπιακός 0. Καμία σημασία βέβαια, απλά για τους «πράσινους» που ψάχνουν κίνητρα μετρά το να κοιτάξουν να έχουν τους περισσότερους βαθμούς σε μια τέτοια ειδική και ανούσια βαθμολογία.

Κυρίως όμως προέκυψε μια νέα συνθήκη. Πέρα απ’ το 0-0 στην Τούμπα, είχαμε και το 0-1 στο Φάληρο. Μετά το Πάσχα ο Ολυμπιακός θα πάει στη Λεωφόρο να αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό. Η μεταξύ τους διαφορά είναι στους 8 αυτή τη στιγμή. Μεγάλη για πέντε αναμετρήσεις που απομένουν, κανείς δε λέει όχι.

Όμως, το σκεπτικό είναι το εξής: Με πιθανή νίκη στη Λεωφόρο, η απόσταση μειώνεται στο -5 (κάτι που μπορεί να γίνει και με τον ΠΑΟΚ αν ηττηθεί στη Νέα Φιλαδέλφεια). Ταυτόχρονα ο Ολυμπιακός θα βυθιστεί στην εσωστρέφεια. Θα συζητούν ακόμη περισσότερο για τον Μεντιλίμπαρ. Δικά τους ζητήματα δεν θα αναφερθούμε σε αυτά, απλά αντιλαμβάνεται ο καθένας πως θα υπάρξει μεγάλη εσωστρέφεια. Η οποία ήδη έχει εμφανιστεί σε μεγάλο βαθμό.

Κατά συνέπεια με νίκη στη Λεωφόρο, ο Παναθηναϊκός μπορεί να μπει σε μια τροχιά κατάκτησης καλύτερης θέσης στη βαθμολογία. Κακά τα ψέματα σε μια διαδικασία όπου το κίνητρο είναι μόνο το έμβλημα και τα χρώματα, θα μετρήσει σημαντικά το να μπει το «τριφύλλι» σε μια τέτοια κατάσταση.

Η πρεμιέρα των πλέι οφ, ουσιαστικά… στρώνει ένα κίνητρο για τη συνέχεια. Με την προϋπόθεση να πάνε καλά τα εντός έδρας που έχει τώρα ο Παναθηναϊκός. Κόντρα στον Ολυμπιακό τα πράγματα είναι αυτονόητα. Μετά η ΑΕΚ, η μόνη ομάδα απ’ την οποία έχει γνωρίσει δύο ήττες φέτος το «τριφύλλι» και η δεύτερη ήταν ντροπιαστική μάλιστα.

Τα παιχνίδια είναι λίγα. Τα αποτελέσματα όμως, διαμορφώνουν νέες συνθήκες. Ειδικά για τους πιο πάνω που έχουν κάτι για να απογοητευτούν σε αντίθεση με τον Παναθηναϊκό. Οι «πράσινοι» είχαν απ’ την αρχή το ρόλο του… καρχαρία. Να κυνηγήσουν εκεί που θα μυρίσουν «αίμα». Αυτό έγινε με τον Ολυμπιακό, ο οποίος στην επανέναρξη του πρωταθλήματος θα είναι στη Λεωφόρο.

Υ.Γ. Η ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΠΑΟΚ για τη διαιτησία για το ματς με τον Παναθηναϊκό, θα μπορούσε να γίνει επεισόδιο «X-files». Κανείς δεν κατάλαβε που θεώρησαν πως αδικήθηκαν.