Άντονι Χεντ: Πέθανε στα 72 του ο γνωστός ηθοποιός – Είχε παίξει στο Ted Lasso

Το βιογραφικό και η πορεία του γνωστού ηθοποιού

Άντονι Χεντ: Πέθανε στα 72 του ο γνωστός ηθοποιός – Είχε παίξει στο Ted Lasso
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Ο Βρετανός ηθοποιός Άντονι Χεντ, γνωστός κυρίως για τους ρόλους του σε τηλεοπτικές σειρές όπως «Buffy the Vampire Slayer», «Ted Lasso», «Merlin» και «Little Britain», απεβίωσε σε ηλικία 72 ετών.

Το βιογραφικό και η πορεία του

Ο Χεντ απέκτησε διεθνή φήμη ως Ρούπερτ Τζάιλς στη δημοφιλή σειρά για εφήβους με υπερφυσικό περιεχόμενο «Buffy» στα τέλη της δεκαετίας του 1990.

Στη συνέχεια, είχε ρόλο στη σειρά σκετς «Little Britain», υποδύθηκε τον βασιλιά Uther Pendragon στη σειρά «Merlin» του BBC και εμφανίστηκε ως ο πρώην ιδιοκτήτης ποδοσφαιρικού συλλόγου Rupert Mannion στη σειρά «Ted Lasso».

Η ανακοίνωση του θανάτου

«Πέθανε ειρηνικά από επιπλοκές λόγω πνευμονίας, περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του», δήλωσαν οι κόρες του, Emily και Daisy. Στην ανακοίνωσή τους, οι κόρες του ανέφεραν: «Με βαριά καρδιά ανακοινώνουμε τον θάνατο του εξαιρετικού πατέρα μας».

Anthony Head

Πρόσθεσαν: «Ήταν, και θα είναι για πάντα, τιμή και προνόμιο να είμαστε κόρες του και να έχουμε δει από πρώτο χέρι την επίδραση που είχαν τόσο ο ίδιος όσο και το έργο του σε τόσους πολλούς».

Είπαν επίσης ότι γνωρίζουν «πόσο πολύ θα λείψει στους φίλους, τους συναδέλφους και τους θαυμαστές της εκπομπής στην οποία συμμετείχε», προσθέτοντας ότι «αγαπούσε πολύ τη δουλειά του» και «πάντα θεωρούσε τον εαυτό του απίστευτα τυχερό».

Η οικογένειά του αναγνώρισε ότι «η κληρονομιά του θα ζήσει για πάντα» και δήλωσε ότι θεωρούν τον εαυτό τους «τυχερό» που τον είδαν να κάνει αυτό που αγαπούσε καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του.

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