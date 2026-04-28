Τέλος στο πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ» - Στα σκαριά νέο και πιο ευέλικτο πρόγραμμα
Onsports Team 28 Απριλίου 2026, 05:27
Οι δικαιούχοι που θα έχουν υπογράψει τις σχετικές δανειακές συμβάσεις δεν επηρεάζονται από τον ορισμό της καταληκτικής ημερομηνίας

Η 2α Ιουνίου 2026 ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία για τη συμβασιοποίηση των δανείων στο πλαίσιο του προγράμματος «Σπίτι μου ΙΙ», όπως ανακοίνωσαν τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Διευκρινίζεται ότι οι δικαιούχοι που θα έχουν υπογράψει τις σχετικές δανειακές συμβάσεις έως και τις 2 Ιουνίου 2026, δεν επηρεάζονται από τον ορισμό της καταληκτικής ημερομηνίας.

Η συγκεκριμένη ημερομηνία τέθηκε προκειμένου να οριστικοποιηθεί ποσοτικά το τελικό ορόσημο του προγράμματος, ώστε να καταστεί δυνατή η έγκριση της αναθεώρησης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, κατόπιν συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η εμπρόθεσμη και ακριβής υποβολή του τελικού αιτήματος πληρωμής των δανείων.

Στα σκαριά το νέο «Σπίτι μου ΙΙΙ»

Σύμφωνα με πηγές του ΥΠΟΙΚ, το πρόγραμμα αποσύρεται στις 2 Ιουνίου αντί για τις 31 Αυγούστου καθώς υπάρχει στα σκαριά το νέο «Σπίτι μου ΙΙΙ» με πιο ευέλικτους όρους για παλιές κατοικίες.

Στο πλαίσιο αυτό, ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, απέστειλε σχετική επιστολή προς τους επικεφαλής των τραπεζικών ιδρυμάτων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, με την οποία τους ενημερώνει για τον ορισμό της 2ας Ιουνίου 2026 ως καταληκτικής ημερομηνίας σύναψης των σχετικών δανειακών συμβάσεων, καθώς και για την ανάγκη έγκαιρης ολοκλήρωσης των απαιτούμενων διαδικασιών.

Το πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ» παρουσιάζει ιδιαίτερα υψηλή απορρόφηση και σημαντική κοινωνική απήχηση. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, έως σήμερα έχουν εγκριθεί 13.461 δάνεια, συνολικής αξίας 1,617 δισ. ευρώ, με μέσο ύψος δανείου 120,15 χιλιάδες ευρώ, ενώ η απορρόφηση του συνολικού προϋπολογισμού ανέρχεται στο 84,1%.



