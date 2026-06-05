Release Athens 2026: Τα 10 κορυφαία line-ups shows που μας έχουν ήδη κάνει να μετράμε αντίστροφα

Το Release Athens γιορτάζει δέκα χρόνια ζωής και το φετινό πρόγραμμα μοιάζει με playlist που δημιουργήθηκε από τα βάθη των κορυφαίων μας ονείρων. Αν ένα πράγμα γίνεται ξεκάθαρο στο φετινό Release Athens 2026, είναι ότι η διοργάνωση δεν επενδύει απλώς σε μεγάλα ονόματα αλλά σε ανεξίτηλες εμπειρίες.

Από όλα έχει το πρόγραμμα, εμβληματικά ονόματα της εναλλακτικής σκηνής μέχρι θρύλους του metal, πρωτοπόρους της ηλεκτρονικής μουσικής και μπάντες που καθόρισαν ολόκληρες γενιές. Με λίγα λόγια η Πλατεία Νερού ετοιμάζεται να ζήσει ένα από τα πιο δυνατά συναυλιακά καλοκαίρια της τελευταίας δεκαετίας.

1. Chris Isaak: Η μεγάλη έκπληξη του φετινού προγράμματος (13 Ιουνίου)

Κάθε αρχή και special, και στην προκειμένη περίπτωση θα είναι πολύ ιδιαίτερη. Ο Chris Isaak δεν ανήκει μεν στις πιο «θορυβώδεις» ανακοινώσεις όπως αυτές που θα διαβάσετε παρακάτω, η παρουσία του όμως προσθέτει ποιότητα, κλάση και διαχρονικότητα στο φετινό πρόγραμμα, με τη χαρακτηριστική φωνή και την αμερικανική rock'n'roll αισθητική του να υπόσχονται μία από τις πιο κομψές βραδιές του καλοκαιριού.

Θα έχει αρκετή μπαλάντα εκείνη η νύχτα στο special show στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού (όχι στην Πλατεία Νερού), για αυτό και θα είναι μοναδική.

2. Limp Bizkit + Viagra Boys + Ecca Vandal: ΤΑ 00s είναι ξανά εδώ (15 Ιουνίου)

15 Ιουνίου, κρατήστε αυτή τη μέρα. Δεν θα είναι συναυλία αλλά κοσμοϊστορικό γεγονός. Η πρώτη εμφάνιση των Limp Bizkit στην Ελλάδα, , το συγκρότημα του Fred Durst έρχεται επιτέλους στη χώρα μας μετά από δεκαετίες αναμονής, έχοντας αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στην παγκόσμια nu-metal σκηνή και ο ενθουσιασμός του κοινού δεν κρύβεται. Πώς γίνεται άλλωστε; Μαζί τους οι εκρηκτικοί Viagra Boys και η χαρισματική Ecca Vandal δημιουργούν ένα line-up που μοιάζει σχεδιασμένο για χαοτική κίνηση, mosh pits και ατελείωτη αδρεναλίνη.

3. The Offspring + Bad Religion + High Vis: Το απόλυτο punk rock package (7 Ιουλίου)

Στις 7 Ιουλίου, η Πλατεία Νερού μετατρέπεται σε μητρόπολη του punk rock. Οι Offspring κουβαλούν στις αποσκευές τους μια αλυσίδα από αδιανόητα hits που σημάδεψαν τα 90s και τα 00s και μετά την περσινή τους εντυπωσιακή εμφάνιση υπόσχονται σπουδαία πράγματα, ενώ οι Bad Religion παραμένουν η συνείδηση και η διανόηση του αμερικανικού punk. Την ίδια ώρα οι ανερχόμενοι High Vis, που εκπροσωπούν επάξια τη νέα γενιά, θα δώσουν μια ξεχωριστή αίσθηση και ενέργεια, μια βραδιά από αυτές όπου κάθε συγκρότημα θα μπορούσε να σταθεί ως headliner σε δικό του φεστιβάλ.

4. Gorillaz: Η μέρα που η ποπ κουλτούρα συνάντησε το μέλλον (25 Ιουνίου)

Η εμφάνιση των Gorillaz στις 25 Ιουνίου δεν είναι απλώς μία συναυλία -η οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Release Athens x SNF Nostos, αλλά ένα υπερθέαμα που εδώ και δύο δεκαετίες επαναπροσδιορίζει το τι σημαίνει σύγχρονη μουσική εμπειρία. Ο Damon Albarn και η εικονική παρέα του έχουν καταφέρει να ενώσουν hip hop, alternative rock, electronica, dub, world music και pop μέσα σε έναν μοναδικό ηχητικό κόσμο. Από το "Clint Eastwood" μέχρι το "Feel Good Inc." και το "On Melancholy Hill", οι Gorillaz δημιούργησαν ύμνους που σημάδεψαν μια ολόκληρη (και παραπάνω) γενιά. Το γεγονός ότι η ημερομηνία έχει ήδη αποκτήσει χαρακτήρα «must-see event» αποδεικνύει τη δίψα του ελληνικού κοινού για μία από τις πιο δημιουργικές μπάντες του 21ου αιώνα.

5. Nick Cave & The Bad Seeds + Baxter Dury + Anna von Hausswolff: Το σκότος έφτασε (24 Ιουνίου)

Ο Nick Cave δεν χρειάζεται συστάσεις, παρά μόνο τη σιωπή πριν βγει στη σκηνή. Στις 24 Ιουνίου, το Release φιλοξενεί έναν από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες των τελευταίων σαράντα ετών, πλαισιωμένο από τον ιδιαίτερο Baxter Dury και τη μυσταγωγική Anna von Hausswolff. Ένα line-up που θυμίζει φεστιβάλ Βερολίνου και όχι μία απλή καλοκαιρινή συναυλία στην Αθήνα. Πώς να τους αντισταθείς;

6. Moby + Garbage + Pale Blue Eyes : Soundtrack για καλοκαιρινές νύχτες (1 Ιουλίου)

Ο Moby είναι εδώ, και ειδικά σε μια περίοδο που η μουσική του μοιάζει πιο επίκαιρη από ποτέ, φαντάζει ατραξιόν από μόνο τους. Δίπλα του οι θρυλικοί Garbage με την ακαταμάχητη Shirley Manson και οι ανερχόμενοι Pale Blue Eyes, απαρτίζουν ένα line-up που συνδυάζει ηλεκτρονική ευφορία, alternative ευαισθησία και ατμοσφαιρική indie αισθητική σε ιδανικές αναλογίες. Και όσο να είναι, ο Moby κερδίζει.

6. Pantera + Trivium + Bodysnatcher: Τα βαριά «χαρτιά» ξεδιπλώνονται (9 Ιουλίου)

Για τους φίλους του σκληρού ήχου, η 9η Ιουλίου είναι σχεδόν ιερή ημερομηνία. Οι Pantera θα έρθουν με φόρα και θόρυβο, επιβεβαιώνοντας ότι αποτελούν μία από τις πιο ιστορικές μπάντες του metal, την ίδια στιγμή που οι Trivium θα φέρουν τη σύγχρονη εκδοχή του είδους, ενώ οι Bodysnatcher θα ανεβάσουν τον δείκτη βαρύτητας στο κόκκινο.

Ελάχιστα line-ups φέτος θα προσφέρουν τόση ένταση σε μία μόνο βραδιά.

7. Megadeth + Sepultura + Overgrown: Μαθήματα thrash ιστορίας (30 Ιουνίου)

Ακόμα να συνέλθουμε από τέτοιο συνδυασμό. Από τη μία ποιος το σκέφτηκε, από την άλλη πόσο χαιρόμαστε για αυτό. Το ότι οι Megadeth θα συναντήσουν τους Sepultura, είναι από μόνο του ένα έπος. Κοσμοϊστορικό, σε βαθμό που θα ήθελες να παραβρεθείς και μόνο για να τους δεις. Μιλάμε για δύο σχολές που διαμόρφωσαν το παγκόσμιο metal, ένα line-up που θα μπορούσε να γεμίσει μόνο του οποιοδήποτε ευρωπαϊκό φεστιβάλ.

8. Thievery Corporation + The Wailers + BALTHVS: Το καλοκαίρι που λατρεύουμε δίπλα στη θάλασσα (11 Ιουλίου)

Άσε την ένταση να φύγει, και απλώς απόλαυσε τον ρυθμό. Αυτό το line-up δεν σε θέλει να κοπανιέσαι, αλλά να απολαύσεις τη δύση του ηλίου παρέα με την πιο ταιριαστή μελωδία. Οι Thievery Corporation, οι ιστορικοί The Wailers και οι BALTHVS προσφέρουν ακριβώς αυτό: ένα soundtrack φτιαγμένο για αθηναϊκά ηλιοβασιλέματα. Το ότι είναι δίπλα στη θάλασσα του δίνει έξτρα πόντους.

9. Helloween + Saxon + Ashes of Ares: Heavy metal, όχι αστεία (10 Ιουλίου)

Αν υπάρχει μια βραδιά που αποπνέει αυθεντική metal παράδοση, είναι αυτή. Οι Helloween και οι Saxon αποτελούν δύο θεμέλια του ευρωπαϊκού metal, ενώ οι Ashes of Ares συμπληρώνουν ιδανικά το πακέτο. Εκείνη τη νύχτα θα τρίξουν μάρμαρα, θα ανέβουν τα ντεσιμπέλ, κόσμος δεν θα κοιμηθεί. Ε και; Με τέτοιο line-up δικαιολογείται.

10. Sabaton + Savatage + Epica: Η μεγάλη γιορτή του epic metal (25 Ιουλίου)

Το φινάλε του φεστιβάλ στις 25 Ιουλίου είναι βγαλμένο από όνειρο κάθε metalhead. Οι Sabaton, οι θρυλικοί Savatage και οι συμφωνικοί Epica συνθέτουν μία από τις πιο εντυπωσιακές metal βραδιές που έχουν ανακοινωθεί στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Και θα είναι όντως, ένα πολύ δυναμικό φινάλε για το φεστιβάλ.

Ένα τέλος που αξίζει η Πλατεία Νερού και όποιος βρεθεί εκεί για να τους παρακολουθήσει.