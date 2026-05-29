H πρωινή ρουτίνα ήταν πάντα για άντρες με στόχο

Κανείς δεν τρελαίνεται με το πρωινό ξύπνημα, ειδικά με το να πρέπει να πιεστεί να κάνει κάτι με την τσίμπλα στο μάτι την ώρα που νιώθει σκουριά σε κάθε κλείδωση του και τους μύες να μην έχουν ξυπνήσει καν. Η πρωινή ρουτίνα με λίγα λόγια δεν είναι για όλους, αλλά κυρίως για εκείνους τους άντρες που έχουν το mindset ότι έχουν πολλά παραπάνω να κερδίσουν, ακόμα και αν καταπονηθούν.

Ο βασικότερος λόγος όλων δεν είναι μονάχα η άσκηση, ή η αίσθηση που θα σου αφήσει στο σώμα η γυμναστική, το αίμα που θα έχει προλάβει να πάει σε όλα τα σημεία του κορμιού από πολύ νωρίς, ή το οξυγόνο που θα έχει ταξιδέψει στον εγκέφαλο και θα σε βοηθήσει να πάρεις πιο ώριμες αποφάσεις, αλλά το γεγονός ότι η ώρα θα είναι 10 π.μ. και θα αισθάνεσαι ότι έχεις κάνει τόσο πολλά ήδη. Και αυτό μπορεί σε απλή συζήτηση να μην φαίνεται κάτι το τρομερό, στην πράξη όμως είναι ένα σημαντικότατο boost ψυχολογίας.











Ο high-performer άντρας δεν κυνηγάει την «τέλεια» ρουτίνα, αλλά βρίσκει εκείνη που λειτουργεί καλύτερα για εκείνον.

Η σωστή morning routine δεν είναι θέμα εντυπωσιασμού, αλλά πάνω από όλα συνέπειας. Δεν χρειάζεται να γεμίσεις το πρωί σου με δέκα διαφορετικές συνήθειες για να νιώσεις παραγωγικός, αλλά να βάλεις 3-4 πράγματα που σε βάζουν σε ρυθμό και να τα κάνεις σχεδόν μηχανικά, κάθε μέρα.

Και τι μπορεί να είναι αυτό;

Το πρώτο πράγμα είναι να μην κάνεις αυτό που συνηθίζεις. Δεν χρειάζεται η μέρα να ξεκινήσει με scroll-άρισμα και άνοιγμα των emails. Δύσκολο μεν, αλλά θα κάνει τη διαφορά. Δώσε στον εαυτό σου λίγο χώρο. Έστω 20 λεπτά.

Μετά αρχίζει το task list. Ένα γρήγορο mental check: τι πρέπει να γίνει σήμερα; Ποιες είναι οι 2-3 κινήσεις που έχουν σημασία; Δεν μιλάμε για ατελείωτες to-do lists, αλλά για ξεκάθαρη στόχευση. Και το ένα εξ αυτών είναι το ίδιο, για κάθε μέρα της βδομάδας.

Ακολουθεί το πρόγραμμα προπόνησης. Μπορεί να είναι ένα γρήγορο workout, ένα περπάτημα ή απλώς λίγες διατάσεις. Το σώμα ξυπνάει και μαζί του ξυπνάει και το μυαλό. Αν θα ήθελες να σου προτείνω κάτι, αυτό είναι με διαφορά η πισίνα ή -θάλασσα ακόμα καλύτερα- το πρωί.











Και ο λόγος είναι ότι δεν χρειάζεται να ζοριστείς ιδιαίτερα στο ζέσταμα, αλλά με το που μπεις στο νερό το σώμα ξυπνάει και μπορείς να κάνεις ακριβώς ό,τι θέλεις. Άσε που έτσι και έχεις δώσει «πόνο», με το που βγαίνεις από την πισίνα νιώθεις ότι είσαι -το λιγότερο- ο Captain America.

Και για φινάλε, καύσιμο. Ένα πρωινό που σε κρατάει σταθερό, όχι κάτι πρόχειρο που θα σε ρίξει σε μια ώρα. Δεν χρειάζεται να είναι περίπλοκο, αρκεί να δουλεύει.

Special tip

Σε κάθε συνήθεια από τις παραπάνω το μυστικό δεν είναι το πώς θα τις κάνεις ή το πόσο έντονα θα τις πραγματοποιείς, αλλά το να έχεις βάλει πειθαρχία στο μυαλό σου και να σε αναγκάζεις να τις επαναλαμβάνει. Η αρχή θα είναι πάντα δύσκολη, η συνέχεια δε πολύ παραπάνω καθώς δεν είναι όλες οι μέρες ίδιες και σίγουρα θα έρθουν οι σκέψεις εκείνες που σου «ψιθυρίζουν» στο αφτί «όχι σήμερα, και αύριο μέρα είναι». Μέχρι να το συνηθίσει ο οργανισμός σου είναι κανόνας να πιέζεις τον εαυτό σου, ξανά και ξανά. Ακόμα και τις μέρες που δεν έχεις όρεξη.

Και αν αυτή η φωνή σε κυριεύει να θυμάσαι πάντα τα λόγια του σπουδαίου Apollo Creed.









Διότι ο high-performer άντρας δεν είναι αυτός που κάνει τα πάντα τέλεια, αλλά εκείνος που κάνει τα βασικά, σταθερά αλλά καλά. Και πάντα πειθαρχημένα.