Η Κολομβία μπορεί να... καθάρισε την αναμέτρηση με σκορ 3-1, επί του Ουζμπεκιστάν, αλλά η φάση του αγώνα δεν ήταν καμία από αυτές που έφεραν τα 4 γκολ της αναμέτρησης.

Εύκολη νίκη στην πρεμιέρα για την ομάδα της Κολομβίας με τον Χουσάνοφ να... κλέβει την παράσταση.

Ο παίκτης του Ουζμπεκιστάν σε μια διεκδίκηση της μπάλας με τον Λουίς Ντίας έπεσε πάνω σε οπερατέρ στην πλαϊνή γραμμή του γηπέδου, τον... ισοπέδωσε και πήρε και κίτρινη κάρτα, σε μια φάση που θα θυμόμαστε για καιρό.