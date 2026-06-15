Μια ακόμα εβδομάδα ξεκινάει και οι Ηλίας Λαλιώτης και Γιάννης Κουβόπουλος πιστοί στο εβδομαδιαίο ραντεβού τους (15:00-16:00) είναι εδώ για να σας μεταφέρουν όλο το ρεπορτάζ!

Η μέρα και η ώρα για την αγαπημένη σας συνήθεια έφτασε και πάλι.

Το ΜΠΙΦ είναι και πάλι εδώ, με τους Ηλία Λαλιώτη και Γιάννη Κουβόπουλο να σας υποδέχονται στο studio του Onsports για να σας μεταφέρουν όλο το ρεπορτάζ και να συζητήσουν για:

Τα κακώς κείμενα του πέμπτου τελικού

Την επόμενη ημέρα στον Παναθηναϊκό και τις εξελίξεις που… έρχονται

Την άφιξη Νίστρουπ και το τι σηματοδοτεί

Την παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη από τον Άρη

Τις εξελίξεις στο Μουντιάλ

Και ότι άλλο βάλετε εσείς στο… τραπέζι με τη συμμετοχή σας

Συντονιστείτε στις 15:00… Πάνω-κάτω…