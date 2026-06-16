Στην Ελλάδα παραμένει ο Μπογκντάνοβιτς - Στη Μύκονο με τον Μιλουτίνοφ (pic)

Οι αγωνιστικές υποχρεώσεις των περισσότερων ομάδων μπάσκετ σε Ευρώπη και NBA έχουν ολοκληρωθεί, με τους παίκτες να απολαμβάνουν τις διακοπές τους.

Ένας εξ αυτών και ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς, ο οποίος παραμένει για δεύτερη εβδομάδα στην Ελλάδα.

Ο Σέρβος σταρ των Λος Άντζελες Κλίπερς, παρακολούθησε από κοντά το Game 4 και Game 5 των τελικών του πρωταθλήματος ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό και πλέον συνεχίζει τις διακοπές του στη Μύκονο.

Εκεί, βρίσκεται με τον συμπατριώτη του Νίκολα Μιλουτίνοφ, με τον «ερυθρόλευκο» σέντερ να δημοσιεύει και μία φωτογραφία.

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