Παναθηναϊκός AKTOR-Βαλένθια: Με πατερίτσες ο Πουέρτο μία ημέρα πριν το Game 4

Η Βαλένθια έκανε το 2-1 στη σειρά των playoffs της EuroLeague, επικρατώντας του Παναθηναϊκού AKTOR 91-87, σε ένα ματς όπου ο Χοσέπ Πουέρτο δεν κατάφερε να ολοκληρώσει.

Ο Ισπανός παίκτης τραυματίστηκε στον αστράγαλο κατά τη διάρκεια του αγώνα και αποχώρησε υποβασταζόμενος από το παρκέ.

Την επόμενη ημέρα, ο Πουέρτο εμφανίστηκε με πατερίτσες στο ξενοδοχείο όπου διαμένει η αποστολή της Βαλένθια, με τον αριστερό του αστράγαλο δεμένο, ενώ δεν συμμετείχε στη σημερινή προπόνηση της ομάδας.