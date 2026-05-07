Παναθηναϊκός AKTOR - Βαλένθια: Οι διαιτητές του Game 4 στα playoffs της Euroleague
Γνωστή έγινε η τριάδα των διαιτητών που θα διευθύνει την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού AKTOR με τη Βαλένθια στο τέταρτο παιχνίδι της σειράς.
Ανακοινώθηκαν οι διαιτητές της αναμέτρησης ανάμεσα στον Παναθηναϊκό AKTOR και τη Βαλένθια για το Game 4 των playoffs της Euroleague, που θα διεξαχθεί την Παρασκευή (8/5, 21:15) στο «T-Center».
Την αναμέτρηση θα διευθύνουν οι Σρέτεν Ράντοβιτς από την Κροατία, Μεχντί Ντιφάλα από τη Γαλλία και Σάσο Πέτεκ από τη Σλοβενία.