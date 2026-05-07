Μαρτίνεθ: «Αυτό που δεν ήθελα ήταν να επηρεάσει ξανά ο Αταμάν το παιχνίδι»

Ο Πέδρο Μαρτίνεθ άφησε αιχμές κατά του Εργκίν Αταμάν, τονίζοντας στις δηλώσεις του πως προσπαθεί να επηρεάσει τόσο τη ροή του αγώνα όσο και τις αποφάσεις της διαιτησίας.

Aναλυτικά, όσα δήλωσε:

«Μια γλυκόπικρη αίσθηση. Το γλυκό κομμάτι είναι η νίκη της ομάδας και το πικρό κομμάτι είναι η αποβολή. Ήμασταν λίγο απογοητευμένοι γιατί και στα δύο παιχνίδια στη Βαλένθια, ο κόουτς Αταμάν, είναι μάστερ στο να ελέγχει την κατάσταση, όταν είχαμε τον έλεγχο και παίζαμε καλά με ένα μικρό προβάδισμα, προκάλεσε τεχνική ποινή και στα δύο παιχνίδια και η διαιτησία άλλαξε.

Απλώς ήθελα να κάνω τους διαιτητές να καταλάβουν ότι αυτό δεν μπορούσε να επιτραπεί και ότι έπρεπε να αντιληφθούν πως η διαιτησία έπρεπε να είναι δίκαιη».

Για την αποβολή:

«Τρελάθηκε, μας απέβαλαν και τους δύο και μετά τρελάθηκε ακόμη περισσότερο εδώ, στους διαδρόμους. Καταλαβαίνω ότι ήταν μια… σολομώντεια απόφαση· και οι δύο είχαμε βγει από την περιοχή των προπονητών μας. Είχε ήδη δεχθεί τεχνική ποινή, αυτή που ο ίδιος προκάλεσε, και υποθέτω ότι ήθελαν να αποβληθούν και οι δύο προπονητές.

Δεν έχω κάτι να πω για τους διαιτητές. Αυτό που δεν ήθελα ήταν να επηρεάσουν ξανά το παιχνίδι, όπως πιστεύω ότι έκαναν με τις τεχνικές ποινές στα παιχνίδια 1 και 2».