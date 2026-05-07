Ένα μαξιλαράκι έχασε, όχι την πρόκριση

Την προηγούμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα την προηγούμενη Πέμπτη το βράδυ ο Παναθηναϊκός είχα κάνει το 0-2 μέσα στη Βαλένθια και αρκετοί ήταν εκείνοι που είχαν πάρει βελόνες και κλωστές και… έραβαν το 8ο ευρωπαϊκό στη φανέλα του «τριφυλλιού».

Οι περισσότεροι από αυτούς εχθές το βράδυ είχαν αρχίσει τα καταστροφικά σενάρια, λίγο μετά την εντός έδρας ήττα του Παναθηναϊκού από την ομάδα της Βαλένθια, η οποία μείωσε τη σειρά στο 2-1 και ανανέωσε το ραντεβού των δύο για αύριο το βράδυ στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων.

Μια βόλτα στα social, που δεν είναι και το πιο… υγιές πράγματα, μπορεί πραγματικά να σε αποτρελάνει. Να σου… θολώσει το μυαλό ακόμα περισσότερο και από το… θολωμένο μυαλό των παικτών του Εργκίν Αταμάν. Ο Παναθηναϊκός χθες έχασε μια μεγάλη ευκαιρία. Έχασε ένα από τα… μαξιλαράκια που είχε κερδίσει στην Ισπανία. Και το έχασε για δύο πολύ απλούς λόγους.

Ο ένας έχει να κάνει με την πνευματική ετοιμότητα της ομάδας του Παναθηναϊκού.

Οι «πράσινοι» στο κομμάτι της πνευματικής προσέγγισης του αγώνα και κατ’ επέκταση και της αγωνιστικής, δεν είχαν καμία απολύτως σχέση με την εικόνα που παρουσίασαν την προηγούμενη εβδομάδα. Οι παίκτες του «τριφυλλιού» φάνηκαν από το ξεκίνημα του αγώνα επαναπαυμένοι στις… δάφνες των δύο θετικών αποτελεσμάτων και έδωσαν την ευκαιρία στη Βαλένθια να… ελπίζει. Της έδωσαν τη δυνατότητα να παραμείνει «ζωντανή» στη σειρά και εκείνη έκανε αυτό που ξέρει καλύτερα. Είδε έναν Παναθηναϊκό νωθρό, είδε έναν Παναθηναϊκό που θεωρούσε ότι εύκολα ή δύσκολα θα «σκουπίσει» τη σειρά, μυρίστηκε… αίμα, δεν είχε την παραμικρή πίεση πάνω από το κεφάλι της και έκανε το παιχνίδι της.

Αποτέλεσμα, ο Παναθηναϊκός να μπει στο.. τριπάκι του να ακολουθήσει τον ρυθμό των Ισπανών και να μην του βγει.

Η αμυντική λειτουργία της ομάδας του «τριφυλλιού» ήταν… κάκιστη και αυτός είναι ο δεύτερος λόγος που οι γηπεδούχοι δε μπόρεσαν να μπουν στο ματς και να πάρουν το θετικό αποτέλεσμα.

Κάποιοι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Το παιχνίδι πήγε στις 76 κατοχές για τη Βαλένθια, με την ισπανική ομάδα να σκοράρει 91 πόντους, εκ των οποίων οι 27 προήλθαν από το transition παιχνίδι, με τον Παναθηναϊκό να μην συμπληρώνει σε αυτό το κομμάτι διψήφιο αριθμό πόντων (είχε μόλις 9). Η άμυνα του «τριφυλλιού» μπορεί να ήταν το σημαντικότερο πρόβλημα αλλά δεν προέκυπτε μόνο από το πίσω μέρος του glass floor αλλά και από την επίθεση. Εκεί όπου η Βαλένθια είχε ξεκάθαρο στόχο. Να διώξει τη μπάλα από τα χέρια του Κέντρικ Ναν. Με συνεχόμενες παγίδες στον Αμερικανό τον «οδήγησε» πολλάκις σε λάθη που έδωσαν την ευκαιρία στους Ισπανούς για εύκολους πόντους στο ανοικτό γήπεδο.

Ο Παναθηναϊκός δεν βρήκε τον τρόπο να το αντιμετωπίσει, έμεινε πίσω με 19 πόντους και όλα… τελείωσαν.

Η τουλάχιστον έτσι πίστεψαν οι περισσότεροι. Ο Παναθηναϊκός, χωρίς να αλλάξει κάτι στο παιχνίδι του, βρήκε τα ψυχικά αποθέματα και κατάφερε να γυρίσει το ματς. Με τους Τι Τζέι Σορτς και Νίκο Ρογκαβόπουλο να πραγματοποιούν εξαιρετική εμφάνιση, η ομάδα του Αταμάν κατάφερε να επιστρέψει, αλλά η κακή αμυντική λειτουργία και η αστοχία στις κρίσιμες τελευταίες επιθέσεις στοίχισαν στον Παναθηναϊκό.

Πλέον ο Παναθηναϊκός, ακόμα και μετά τη χθεσινή ήττα, έχει την κατάσταση στα χέρια του. Έχει την ευκαιρία να πάρει την πρόκριση στο Final-4 της Αθήνας αύριο το βράδυ στο Telekom Center Athens. Αρκεί να εμφανιστεί με την αποφασιστικότητα και τη συγκέντρωση των παιχνιδιών της Ισπανίας.

ΥΓ1: Χθες η απουσία του Κώστα Σλούκα ήταν πιο εμφανής από ποτέ. Ο αρχηγός του «τριφυλλιού» έλειψε στην ομάδα του ειδικά στα τελευταία λεπτά. Στις τελευταίες κατοχές όπου υπήρξε αστοχία, αλλά και αστοχία «διαβάσματος» της αμυντικής λειτουργίας της Βαλένθια.

ΥΓ2: Τη στιγμή που ο Τι Τζέι Σορτς έχει κάνει εντυπωσιακό step up, ειδικά και από τη στιγμή που απουσιάζει ο Κώστας Σλούκας, ο Παναθηναϊκός έχει… χάσει τον Τζέριαν Γκραντ. Ο Αμερικανός διάγει περίοδο μεγάλου ντεφορμαρίσματος με τον Παναθηναϊκό να τον έχει μεγάλη ανάγκη. Και αμυντικά και επιθετικά. Και αύριο ίσως είναι η ώρα του.

ΥΓ3: Μεγάλη απογοήτευση ο Πέδρο Μαρτίνεθ. Είναι ξεκάθαρο πως οι Ισπανοί ήρθαν στην Αθήνα για να κάνουν ότι είχε κάνει η Ρεάλ στην αλήστου μνήμης σειρά με την Παρτιζάν. Να την… τινάξουν στον αέρα μήπως και καταφέρουν να την κλέψουν. Ο τεχνικός που έμοιαζε σοβαρός, συγκεντρωμένος, πράος και αφοσιωμένος αποκλειστικά στο μπασκετικό κομμάτι, αποδείχθηκε ότι είναι πολλά… περισσότερα. Η χθεσινή του εικόνα ήταν απαράδεκτη και προκάλεσε πλήρη απογοήτευση. Η επίθεσή του στον Αταμάν ήταν ξεκάθαρα… στημένη. Περίμενε την ευκαιρία για να δημιουργήσει κλίμα. Θυμίζοντας άλλες εποχές, άλλες ομάδες και άλλους προπονητές.

ΥΓ4: Τώρα για τον Γιαβόρ και τον Νέντοβιτς να πούμε τι; Τι; Οι άνθρωποι έχουν αποδείξει τι είναι, τι πρεσβεύουν και τι υπηρετούν. Δεν είναι δική μας δουλειά να λέμε και να γράφουμε τα ίδια και τα ίδια. Το θέμα είναι να κάνει κάτι ο Παναθηναϊκός για να τελειώνει αυτή η διαιτητική… αηδία. Το έγκλημα του Γιαβόρ στη φάση του Μπαντιό με τον Ρογκαβόπουλο, που γίνεται μπροστά στα μάτια του, «μιλάει» από μόνο του. Και αντί να πάει.. σπίτι του, συνεχίζει και σφυρίζει χωρίς καμία συνέπεια, θεωρώντας εαυτόν εκ των κορυφαίων της Ευρώπης. Θλίψη.