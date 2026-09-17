ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 31 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα

Μεγάλα κέρδη σε χιλιάδες νικητές μοιράζει κάθε μέρα το Πάμε Στοίχημα της Allwyn. Την τελευταία εβδομάδα, από τις 8 έως τις 14 Σεπτεμβρίου του 2026, τα κέρδη ξεπέρασαν τα 31 εκατομμύρια ευρώ.

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 31 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα
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Ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας, σε κατάστημα της Allwyn στο Άστρος της Αρκαδίας, επέλεξε το στοίχημα «Τελικό Αποτέλεσμα» σε επτά αγώνες από τη Super League, την Premier League, τη Serie A, τη Ligue 1 και την Primeira Liga και κέρδισε 28.243,27 ευρώ.

Στο Πάμε Στοίχημα-Ιπποδρομίες, την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, στο BIPOT της 1ης ιπποδρομίας από το Scottsville ένας νικητής κέρδισε 1.361 ευρώ.

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