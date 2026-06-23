Αυλαία στη 2η αγ. των ομίλων με καθημερινό Undoxing εμπειριών και προσφορών από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Η 2η αγωνιστική των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου ολοκληρώνεται τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα 4 τελευταία παιχνίδια του 11ου και του 12ου ομίλου. Στις 20:00 αρχίζει ο αγώνας Πορτογαλία-Ουζμπεκιστάν, στις 23:00 γίνεται η σέντρα στην αναμέτρηση Αγγλία-Γκάνα και ακολουθούν στις 02:00 το πρωί της Τετάρτης το ματς Παναμάς-Κροατία και στις 05:00 το παιχνίδι Κολομβία-Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό.

Από το βράδυ της Τετάρτης ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση για τους ομίλους με τα παιχνίδια της τελευταίας 3η αγωνιστικής.

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Πολλές είναι οι ενισχυμένες αποδόσεις που προσφέρονται καθημερινά για κάθε αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Δείτε ορισμένες από τις επιλογές για τα 4 τελευταία παιχνίδια της 2ης αγωνιστικής των ομίλων:

Πορτογαλία-Ουζμπεκιστάν (Τρίτη, 20:00)

Πορτογαλία να κερδίσει, Οver 2.5 γκολ & Οver 9.5 κόρνερ

Μπ. Φερνάντες να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή, Πορτογαλία να κερδίσει & Οver 2.5 γκολ

Οver 2.5 γκολ & Οver 9.5 κόρνερ

Αγγλία-Γκάνα (Τρίτη, 23:00)

Αγγλία να κερδίσει & Οver 3.5 γκολ

2ο Ημίχρονο: Nα σκοράρουν και οι 2 ομάδες - Ναι

Οver 1.5 Aγγλία γκολ & Οver 6.5 Aγγλία κόρνερ

Παναμάς-Κροατία (Τετάρτη, 02:00)

Κροατία να κερδίσει & Οver 10.5 κόρνερ

Να μην σκοράρουν και οι 2 ομάδες & Οver 9.5 κόρνερ

Οver 0.5 Kροατία γκολ μέσα στο 1ο ημίχρονο & Over 2.5 Kροατία κόρνερ μέσα στο 1ο ημίχρονο

Κολομβία-Λ.Δ. Κονγκό (Τετάρτη, 05:00)

Κολομβία να κερδίσει & Οver 5.5 Kολομβία κόρνερ

Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες & Over 7.5 κόρνερ

Λ. Ντίας να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & Κολομβία να κερδίσει

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ-ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ