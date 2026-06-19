ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Μάχες για την πρόκριση στο Παγκόσμιο με καθημερινό Undoxing εμπειριών και προσφορών

Super ενισχυμένες αποδόσεις, promos, αποστολές και Mούντο Game στα καταστήματα Allwyn

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Μάχες για την πρόκριση στο Παγκόσμιο με καθημερινό Undoxing εμπειριών και προσφορών
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Με σπουδαία παιχνίδια συνεχίζεται η μάχη για την πρόκριση στην φάση των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Σήμερα, στις 22:00 παίζουν οι ΗΠΑ με την Αυστραλία και ακολουθούν τα ξημερώματα και τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, τα παιχνίδια Σκωτία-Μαρόκο (01:00), Βραζιλία-Αϊτή (03:30) και Τουρκία-Παραγουάη (06:00).

Το Σαββατοκύριακο ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις Ολλανδία-Σουηδία, Γερμανία-Ακτή Ελεφαντοστού, Ισπανία-Σαουδική Αραβία και Βέλγιο-Ιράν.

Το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ προσφέρει καθημερινό Calendar εμπειριών και προσφορών* στο Παγκόσμιο.

Σε αυτό το Παγκόσμιο, εδώ σε καταλαβαίνουμε στα καταστήματα Allwyn

Κάθε μέρα για όλους τους αγώνες σε περιμένουν σε ένα κατάστημα Allwyn: Super ενισχυμένες αποδόσεις, promos, αποστολές, καθώς και το Mούντο Game.

Σε αυτό το Παγκόσμιο, εδώ σε καταλαβαίνουμε στα καταστήματα Allwyn.

Mε το νέο Μούντο Game* προβλέπεις δωρεάν το αποτέλεσμα του αγώνα και διεκδικείς 33 smartphone (ένα κάθε μέρα) και 4 εισιτήρια στην Μόντσα.

Το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ προσφέρει σε όλες τις αναμετρήσεις του Παγκοσμίου τις προωθητικές ενέργειες «Βet Builder Boost»*,«Στο Παρά 1»*, «Βοοst Νίκης»*,«Βet Lock»* και «Επιστροφή Στοιχήματος».

Οι ενισχυμένες αποδόσεις για το Παγκόσμιο από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Πολλές είναι οι ενισχυμένες αποδόσεις που προσφέρονται καθημερινά για κάθε αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Δείτε ορισμένες από τις επιλογές για τα πιο δυνατά παιχνίδια:

ΗΠΑ-Αυστραλία (Παρασκευή, 22:00)

ΗΠΑ να κερδίσει & Οver 2.5 γκολ & Οver 7.5 κόρνερΝα σκοράρουν και οι 2 ομάδες & Οver 8.5 κόρνερ

Τουρκία-Παραγουάη (Σάββατο, 06:00)

Α. Γκιουλέρ να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & Τουρκία να κερδίσειΟver 0.5 γκολ μέσα στο 1ο ημίχρονο & Οver 4.5 κόρνερ μέσα στο 1ο ημίχρονο

Ολλανδία-Σουηδία (Σάββατο, 20:00)

Ολλανδία να κερδίσει με μηδέν παθητικόΟver 2.5 γκολ & Οver 8.5 κόρνερΝικητής και στα 2 ημίχρονα Ολλανδία

Γερμανία-Ακτή Ελεφαντοστού (Σάββατο, 23:00)

Γερμανία να κερδίσει, Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες & Over 8.5 κόρνερΟver 1.5 Γερμανία γκολ & Over 6.5 Γερμανία κόρνερ

Ισπανία-Σαουδική Αραβία (Κυριακή, 19:00)

Φ. Ρουίθ να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & Ισπανία να κερδίσειΟver 2.5 γκολ & Οver 10.5 κόρνερ

Βέλγιο-Ιράν (Κυριακή, 22:00)

Βέλγιο να κερδίσει & Οver 6.5 Bέλγιο κόρνερΟver 1.5 γκολ μέσα στο 1ο ημίχρονο & Over 1.5 κόρνερ μέσα στο 1ο ημίχρονο

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ-ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

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