Η πρόταση της ΒΕΤΜΑΤ και του Ανδρέα Ματθαιακάκη για το Γαλλία - Σενεγάλη

Με… φόρα και τρομερό σερί 7/8 έρχεται η νέα πρόβλεψη της ΒΕΤΜΑΤ και του Ανδρέα Ματθαιακάκη για το Onsports.

Η πρόταση της ΒΕΤΜΑΤ και του Ανδρέα Ματθαιακάκη για το Γαλλία - Σενεγάλη
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Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026 συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό. Την Τρίτη (16/06) θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της στη διοργάνωση και η Γαλλία, η οποία στην δική της πρεμιέρα αντιμετωπίζει την Σενεγάλη.

Οι «μπλε» θεωρούνται μία από τις πιο ταλαντούχες επιθετικά ομάδες, τη στιγμή που απέναντί τους θα βρουν τους κατόχους του Κόπα Άφρικα, πριν την απόφαση της αφρικανικής συνομοσπονδίας να δώσει το τρόπαιο στο Μαρόκο.

Για τον λόγο αυτό, η πρόταση της ΒΕΤΜΑΤ και του Ανδρέα Ματθαιακάκη για το Onsports είναι για Ασιατικό Over 2,25, σε απόδοση 1,75 με στόχο να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο το σερί.

Η πρόταση της ΒΕΤΜΑΤ και του Ανδρέα Ματθαιακάκη:

  • Γαλλία - Σενεγάλη Ασιατικό Over 2,25 ΑΠΟΔΟΣΗ: 1,75
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