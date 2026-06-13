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Η επιλογή της ΒΕΤΜΑΤ και του Ανδρέα Ματθαιακάκη από το Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

H BETMAT κι ο Ανδρέας Ματθαιακάκης μας πηγαίνουν ταμείο με τις… βολές από το Game 5 των τελικών της GBL, Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός. 

Η επιλογή της ΒΕΤΜΑΤ και του Ανδρέα Ματθαιακάκη από το Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
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Ώρα τίτλου στο ΣΕΦ, όπου Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα τα παίξουν «όλα για όλα» σε ένα ματς για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

H BETMAT κι ο Ανδρέας Ματθαιακάκης με τον… αέρα του «6 στα 6» στις τελευταίες προβλέψεις στα ντέρμπι «αιωνίων» μας οδηγούν ξανά στο ταμείο, ποντάροντας στις βολές του Παναθηναϊκού.

Οι «πράσινοι» στα τελευταία εννιά ματς στο ΣΕΦ, εκτελούν κατά μέσο όρο μόλις 13.22 βολές, ενώ φέτος έχουν μόνο 29 στο σύνολο! Το line είναι στις 17.7 βολές, με αποτέλεσμα να προκύπτει μια μεγάλη ευκαιρία για «σίγουρο» κέρδος.

Η πρόταση του Σαββάτου (13/06)

  • Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός Παναθηναϊκός U 17.7 εκτελεσμένες βολές
  • ΑΠΟΔΟΣΗ: 1.75

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