Προμηθέας: Ανακοίνωσε τον Νίκο Δίπλαρο για δύο χρόνια

Η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με τον αθλητή Νίκο Δίπλαρο, ο οποίος θα ενισχύσει την περιφερειακή γραμμή της ομάδας μας για τα επόμενα δύο χρόνια.

Ο Νίκος Δίπλαρος γεννήθηκε στην Πάτρα στις 27 Ιουνίου του 1997. Έχει ύψος 1,90 μ. και αγωνίζεται στις θέσεις ”1” και ”2”. Ο Έλληνας γκαρντ είναι προϊόν της Ακαδημίας του Εσπέρου ΑΟΠΑ και πέρασε από όλες τις μικρές εθνικές ομάδες, με τις οποίες μάλιστα είχε και σημαντικές διακρίσεις, με δύο χρυσά μετάλλια, ένα με την εθνική εφήβων το 2015 και ένα με την εθνική νέων το 2017. Το 2015 υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο στον Άρη, ενώ τη σεζόν 2016-17 παραχωρήθηκε δανεικός στους Μαχητές Δόξας Πεύκων. Ακολούθησε μια διετία στον Πανιώνιο (2017-19), ενώ τη σεζόν 2019-20, ο Δίπλαρος περιηγήθηκε στο εξωτερικό, πρώτα στην Λόβτσεν από το Μαυροβούνιο και στη συνέχεια στην Μπατούμι από τη Γεωργία.

Εν συνεχεία, τη σεζόν 2020-21 επέστρεψε στα πάτρια εδάφη για λογαριασμό του Παναθηναϊκού, με τον οποίο κατέκτησε το νταμπλ στην Ελλάδα, ενώ πήρε και το βάπτισμα του πυρός στην Ευρωλίγκα, αγωνιζόμενος σε 3 ματς. Τη σεζόν 2021-22 επέστρεψε στην Πάτρα για λογαριασμό του Απόλλωνα, τον οποίο βοήθησε να σωθεί, ενώ το 2022-23 έφυγε ξανά για το εξωτερικό, αυτή τη φορά για την βουλγάρικη Μπάλκαν Μπότεφγκραντ. Το καλοκαίρι του 2023, ο Νίκος Δίπλαρος γύρισε στην Ελλάδα, για λογαριασμό της Καρδίτσας, στην οποία αγωνίστηκε για τα επόμενα τρία χρόνια. H σεζόν 2024-25, κατά την οποία η Καρδίτσα τερμάτισε στην 5η θέση και κέρδισε την έξοδο στο Basketball Champions League, ήταν και η πιο παραγωγική για τον Νίκο Δίπλαρο, με 8,5 πόντους και 6,1 ασίστ, ενώ πέρυσι μέτρησε 6,1 πόντους και 5 ασίστ μέσο όρο.

Καλωσορίζουμε τον Νίκο Δίπλαρο στην οικογένεια του Προμηθέα Πάτρας και του ευχόμαστε να έχει υγεία και να πετύχει όλους τους στόχους του, ατομικούς και ομαδικούς».