Καταγγελία του διαιτητή Τσιμπούρη για συνθήματα αγνώστων στους τοίχους του σπιτιού του

Στην καταγγελία αναφέρει ότι στις 2 τα ξημερώματα του Σαββάτο κουκουλοφόροι βρέθηκαν έξω από το σπίτι του στη Μεσσήνη και έγραψαν συνθήματα σε τοίχους.

Ο Γιάννης Τσιμπούρης, που είχε οριστεί να διευθύνει τον πρώτο και τον τρίτο τελικό της Stoiximan GBL ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, έκανε την καταγγελία στην αστυνομική διεύθυνση Καλαμάτας, εκφράζοντας φόβους για την ασφάλεια της οικογένειάς του και του ιδίου.