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Παναθηναϊκός: «Τα όπλα του για τον Ζαγαρίτη» - Τον θέλουν Κολωνία και Άουγκσμπουργκ

Γερμανικό δημοσίευμα δίνει νέα διάσταση στην υπόθεση του Βασίλη Ζαγαρίτη, για τον οποία ενδιαφέρεται ο Παναθηναϊκός.

Παναθηναϊκός: «Τα όπλα του για τον Ζαγαρίτη» - Τον θέλουν Κολωνία και Άουγκσμπουργκ
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Ο Βασίλης Ζαγαρίτης έκανε μια εξαιρετική χρονιά με τη Χέρενφεν κι έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών συλλόγων.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας «fussballdaten», η Κολωνία και η Άουγκσμπουργκ παρακολουθούν στενά την περίπτωσή του, ενώ στο παιχνίδι της διεκδίκησής του βρίσκεται φυσικά και ο Παναθηναϊκός.

Ο 25χρονος αριστερός μπακ δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2028 με τη Χέρενφεν, η οποία τον απέκτησε πέρυσι από την Αλμίρε Σίτι έναντι 500.000 ευρώ.

Η αξία του ωστόσο έχει εκτιναχθεί και η ολλανδική ομάδα φέρεται να αξιώνει τουλάχιστον 5 εκατομμύρια ευρώ για να εξετάσει το ενδεχόμενο παραχώρησής του, σύμφωνα με τους Γερμανούς.

Το ίδιο δημοσίευμα τονίζει επίσης πως η Άουγκσμπουργκ έχει ήδη πραγματοποιήσει επαφές με την πλευρά του ποδοσφαιριστή, παρουσιάζοντάς του το πλάνο που έχει για τον ρόλο του στην ομάδα. Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι Γερμανοί ετοιμάζουν πρόταση ύψους 3 εκατ. ευρώ συν ποσοστό μεταπώλησης 15%.

Παράλληλα, ενδιαφέρον δείχνει και η Κολωνία, ενώ ο Παναθηναϊκός -όπως αναφέρει το ρεπορτάζ- έχει ως «όπλο» τη συναισθηματική σύνδεση του παίκτη με τον σύλλογο, καθώς από το «Τριφύλλι» ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία.

Οι «πράσινοι» σκοπεύουν να τον δελεάσουν με την προοπτική πρωταγωνιστικού ρόλου, διεκδίκησης τίτλων και συμμετοχής στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, προσφέροντάς του παράλληλα ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό τετραετές συμβόλαιο, καταλήγει το δημοσίευμα.

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