ΕΕΑ: Ποινές σε Χριστινάκη κι άλλους 4 διαιτητές για το Πόθεν Έσχες

Ανακοινώθηκαν οι ποινές της ΕΕΑ σε πέντε διαιτητές μπάσκετ, μετά την εξέταση των δηλώσεων Πόθεν Έσχες για το 2025.

Ο Επαμεινώνδας Χριστινάκης τιμωρήθηκε με πρόστιμο 5.000 ευρώ.

Ο Αλέξανδρος Ζιώγας τιμωρήθηκε με πρόστιμο 1000 ευρώ, όπως και ο Θεοφάνης Καλογριάς με τον Στέφανο Τσιρτσιμάλη, ενώ στον Παναγιώτη Λεβεντάκο επιβλήθηκε πρόστιμο 2.000 ευρώ.

Aναλυτικά

"Κλήση σε ακρόαση:

Αναστάσιο Πηλιώτη, Μέλος ΚΕΔ

Αλέξανδρο Ζιώγα, διαιτητή καλαθοσφαίρισης Α1 κατηγορίας

Επαμεινώνδα Χριστινάκη, διαιτητή καλαθοσφαίρισης Α1 κατηγορίας

Παναγιώτη Λεβεντάκο, διαιτητή καλαθοσφαίρισης Α1 κατηγορίας

Θεοφάνη Καλογριά, διαιτητή καλαθοσφαίρισης Α1 κατηγορίας και

Στέφανο Τσιρτσιμάλη, παρατηρητή για παράβαση άρθρου 83 παρ. 2 και 4 σε συνδυασμό με άρθρο 77Α παρ.10 Ν.2725/1999, όπως ισχύουν. (Μη υποβολή του αποδεικτικού κατάθεσης ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ έτους 2025).

ΔΕΝ ΤΕΛΕΣΕ ο Αναστάσιος Πηλιώτης.

ΤΕΛΕΣΕ ΠΡΑΞΗ ο Αλέξανδρος Ζιώγας, πρόστιμο 1.000 ευρώ.

ΤΕΛΕΣΕ ΠΡΑΞΗ ο Επαμεινώνδας Χριστινάκης, πρόστιμο 5.000 ευρώ.

ΤΕΛΕΣΕ ΠΡΑΞΗ ο Παναγιώτης Λεβεντάκος, πρόστιμο 2.000 ευρώ.

ΤΕΛΕΣΕ ΠΡΑΞΗ ο Θεοφάνης Καλογριάς, πρόστιμο 1.000 ευρώ.

ΤΕΛΕΣΕ ΠΡΑΞΗ ο Στέφανος Τσιρτσιμάλης, πρόστιμο 1.000 ευρώ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικόλαος Τζουλάκης"