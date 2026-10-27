Επιστροφή στη G-League για τον Ομέρ Γιούρτσεβεν

Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν συνεχίζει να αναζητά τον επόμενο σταθερό σταθμό της καριέρας του, καθώς μετά την αποχώρησή του από τον Παναθηναϊκό και τα σύντομα περάσματα από το NBA και τη Ρεάλ Μαδρίτης, επιστρέφει στους Ρίο Γκράντε Βάλεϊ Βάιπερς της G-League.

Επιστροφή στη G-League για τον Ομέρ Γιούρτσεβεν
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Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν είχε αρχικά υπογράψει στην αναπτυξιακή ομάδα των Χιούστον Ρόκετς, προσελκύοντας το ενδιαφέρον των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς. Οι «Πολεμιστές» τού έδωσαν δύο διαδοχικά δεκαήμερα συμβόλαια, πριν τον αποδεσμεύσουν και επιλέξουν τον Τσαρλς Μπάσεϊ.

Στη συνέχεια, ο Τούρκος σέντερ μετακόμισε στη Ρεάλ Μαδρίτης με συμβόλαιο έως το τέλος Ιουνίου του 2026, ωστόσο δεν κατάφερε να εξασφαλίσει τη θέση του στην ισπανική ομάδα. Παρά το ενδιαφέρον που φέρεται να υπήρξε από ομάδες της EuroLeague κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, δεν προέκυψε συμφωνία, με αποτέλεσμα να επιστρέψει στους Βάιπερς, οι οποίοι τον συμπεριέλαβαν στο ρόστερ του training camp που ξεκίνησε τη Δευτέρα (26/10).

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