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Αθηναϊκός: Πού θα δείτε την ιστορική του πρεμιέρα στην Euroleague γυναικών

Σήμερα στις 19:00 ξεκινά το ευρωπαϊκό ταξίδι του Αθηναϊκού για την Εuroleague γυναικών 

Αθηναϊκός: Πού θα δείτε την ιστορική του πρεμιέρα στην Euroleague γυναικών
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Ο Αθηναϊκός ρίχνεται στη «μάχη» της κανονικής περιόδου της Euroleague γυναικών, με πρώτη αντίπαλο την Κιμπίρκστις, για την 1η αγωνιστική του 1ου ομίλου.

Ο νταμπλούχος Ελλάδας 2026, Αθηναϊκός, αγωνίζεται στη Λιθουανία, την Τετάρτη (14/10), στις 19:00, με στόχο να μπει με το... δεξί στην κορυφαία διασυλλογική ευρωπαϊκή διοργάνωση μπάσκετ γυναικών. Η ομάδα του Βύρωνα είναι το φαβορί όχι μόνο για την κατάληψη της πρώτης θέσης στον 1ο όμιλο, αλλά και για παρουσία στο "Final Six".

Η Μαριέλλα Φασούλα και η Τζούλι Βανλού είναι οι πιο αναγνωρίσιμες παίκτριες του Αθηναϊκού, ενώ μεγάλα ονόματα που βρίσκονται υπό την τεχνική καθοδήγηση του Ηλία Ζούρου είναι η Αλέξις Πρινς, η Μπορισλάβα Χρίστοβα και η Ρόμπιν Παρκς. Η αντίπαλος του Αθηναϊκού, Κιμπίρκστις, είναι το αουτσάιντερ του 1ου ομίλου.

Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί live από το κανάλι της EuroLeague Women στο Youtube.

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