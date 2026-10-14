Αθηναϊκός: Πού θα δείτε την ιστορική του πρεμιέρα στην Euroleague γυναικών

Ο Αθηναϊκός ρίχνεται στη «μάχη» της κανονικής περιόδου της Euroleague γυναικών, με πρώτη αντίπαλο την Κιμπίρκστις, για την 1η αγωνιστική του 1ου ομίλου.

Ο νταμπλούχος Ελλάδας 2026, Αθηναϊκός, αγωνίζεται στη Λιθουανία, την Τετάρτη (14/10), στις 19:00, με στόχο να μπει με το... δεξί στην κορυφαία διασυλλογική ευρωπαϊκή διοργάνωση μπάσκετ γυναικών. Η ομάδα του Βύρωνα είναι το φαβορί όχι μόνο για την κατάληψη της πρώτης θέσης στον 1ο όμιλο, αλλά και για παρουσία στο "Final Six".

Η Μαριέλλα Φασούλα και η Τζούλι Βανλού είναι οι πιο αναγνωρίσιμες παίκτριες του Αθηναϊκού, ενώ μεγάλα ονόματα που βρίσκονται υπό την τεχνική καθοδήγηση του Ηλία Ζούρου είναι η Αλέξις Πρινς, η Μπορισλάβα Χρίστοβα και η Ρόμπιν Παρκς. Η αντίπαλος του Αθηναϊκού, Κιμπίρκστις, είναι το αουτσάιντερ του 1ου ομίλου.

Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί live από το κανάλι της EuroLeague Women στο Youtube.