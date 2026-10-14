FIBA Europe Cup: Για το 2/2 Ηρακλής και Προμηθέας - Πού θα δείτε τις ευρωπαϊκές τους μάχες

Η δράση στο FIBA Europe Cup συνεχίζεται με τον Ηρακλή και τον Προμηθέα να ρίχνονται στη μάχη και να ευελπιστούν να συνεχίσουν το νικηφόρο τους ξεκίνημα.

Ο «Γηραιός» που μετά από μια επεισοδιακή νίκη στα Σκόπια υποδέχεται την Βίρτσμπουργκ (14/10, 19:30) και ο αγώνας θα μεταδοθεί από το ΣΠΟΡ FM TV 2.

Ο Προμηθέας υποδέχεται στην Πάτρα την Τρίερ με το τζάμπολ να είναι προγραμματισμένο για τις 19:00 και θα μεταδοθεί από το ΣΠΟΡ FM TV 1.