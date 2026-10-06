MZT Σκοπίων - Ηρακλής 59-64: Μεγάλη νίκη για τον «Γηραιό» και ιδανικό ξεκίνημα στο FIBA Europe Cup
Ο Ηρακλής άντεξε στην πίεση και την... προβοκάτσια των Σκοπιανών, επικρατώντας με 64-59 της MZT για την 1η αγωνιστική του FIBA Europe Cup. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τον «Γηραιό» ο Τζέιλεν Λεκιού, που ολοκλήρωσε τον αγώνα με 18 πόντους και 5 ασίστ.
Σε ένα παιχνίδι που επισκιάστηκε από το προκλητικό πανό που σήκωσαν οι Σκοπιανοί ο Ηρακλής πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στο φετινό FIBA Europe Cup, επικρατώντας με 64-59 της MZT.
Η ομάδα του Ζόραν Λούκιτς με μπροστάρη τον Τζέιλεν Λεκιού (18π., 5 ασίστ), διατήρησε την ψυχραιμία της και το προβάδισμα σε όλη τη διάρκεια του αγώνα.
Στην καθοριστική τέταρτη περίοδο ο Κλίβελαντ Μέλβιν μίλησε για τους «κυανόλευκους», δίνοντας αέρα τριών πόντων ένα λεπτό πριν το φινάλε, για να έρθει μετέπειτα ο Λεκιού να ανεβάσει τη διαφορά στο +5 στα 20'' δευτερόλεπτα, με τον Ντιαρά να σφραγίζει τη νίκη στα 7'' πριν τη λήξη.
Τα δεκάλεπτα: 21-26, 39-40, 51-55, 59-64