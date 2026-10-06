Θρασύτατο πανό των Σκοπιανών στην αναμέτρηση με τον Ηρακλή - Επίσημη καταγγελία από τον «Γηραιό»

Όρια δεν έχει η ανιστόρητη προκλητικότητα των Σκοπιανών, οι οποίοι μετέτρεψαν την αναμέτρηση της ΜΖΤ με τον Ηρακλή για το FIBA Europe Cup σε πεδίο φτηνής και επικίνδυνης προπαγάνδας.

Σε μια κίνηση απόλυτης θρασύτητας, οι γηπεδούχοι ανάρτησαν ακριβώς πάνω από τον πάγκο της ομάδας τους ένα προκλητικό πανό που ανέγραφε «Το ιερό σου όνομα θα το υπερασπιστούμε σε όλο τον κόσμο», το οποίο συνοδευόταν από έναν εξωφρενικό χάρτη που εμφάνιζε τα «σύνορα» της περιοχής τους να φτάνουν... μέχρι τη Χαλκιδική.

Πρόκειται για μια ωμή προσβολή και μια απαράδεκτη ενέργεια που ξεπερνά κάθε αθλητικό πλαίσιο, εκθέτοντας ανεπανόρθωτα τους διοργανωτές και τη FIBA, που οφείλει να παρέμβει άμεσα και να τιμωρήσει παραδειγματικά τέτοια φαινόμενα μίσους.

Από την πλευρά του, ο «Γηραιός» προχώρησε σε επίσημη καταγγελία, ενώ παράλληλα για το θέμα έχει ενημερωθεί και η πρεσβεία.

Η ανακοίνωση του Ηρακλή:

«H ΚΑΕ Ηρακλής κατήγγειλε επίσημα από την πρώτη στιγμή και πριν τον αγώνα στη Βουλγάρα κομισάριο του παιχνιδιού , Ελεονόρα Ραντζέλοβα την ύπαρξη πανό με εθνικιστικό περιεχόμενο που ανέβασαν οι Σκοπιανοί, σε μία από τις κεντρικές κερκίδες του γηπέδου, ζητώντας να κατέβει. Επίσης ενημερώθηκε σχετικά και η Ελληνική πρεσβεία στα Σκόπια».