Ο παντοκράτορας του... ξεπερασμένου βασιλιά είναι τρομοκρατική οργάνωση!

Πραγματικά κάθε ματς που περνάει δεν χορταίνω να βλέπω τον παντοκράτορα. Τον επτάστερο. Την ομάδα του ξεπερασμένου(όπως έλεγαν οι απέναντι και με έπιαναν τα γέλια) Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Και ακόμα δεν έχουμε δει Ναν και Σλούκα, Φαντασθείτε τι άλλο θα δούμε με αυτούς τους δύο μέσα. Ο Παναθηναίκός πήγε στο Βελιγράδι, για να αντιμετωπίσει μία ομάδα, που είχε μεγάλη ευχέρεια στο σκοράρισμα και έβαζε πάνω από 80 και 90 πόντους και για πλάκα ο επτάστερος την κράτησε στους 55.

Και πέτυχε μία νίκη περίπατο, που κρίθηκε ουσιαστικά στην διαφορά, που πήρε στο δεύτερο και τρίτο δεκάλεπτο με βροχή από τρίποντα. Ο Ομπράντοβιτς χρησιμοποίησε όλους τους παίκτες του και από όλους πήρε κάτι. Μέχρι και από τον Φαλ, που πήρε περισσότερο χρόνο αυτή την φορά και σκέπασε τα καλάθια. Για να το πω διαφορετικά ήταν τρομακτικός και δεν μπορούσαν να τον αντιμετωπίσουν στην επίθεση, ενώ στην άμυνα μοίραζε τάπες και έπαιρνε ριμπάουντ.

Μεγάλος πρωταγωνιστής του αγώνα ήταν ο Χέιζ Ντέιβις, που έκανε σπουδαία πράγματα σε άμυνα και επίθεση, ενώ Λεσόρ και Γιαμπουσέλε εκτός από πόντους και ριμπάουντ μοίραζαν και ασίστ. Πλέον ο Παναθηναϊκός δεν είναι μία απλή ομάδα είναι μία τρομοκρατική οργάνωση και ακόμα είμαστε Οκτώβριο. Η άμυνα που παίζει η ομάδα είναι σεμιναριακού επιπέδου. Ο Χουάντσο μπήκε και βοήθησε και στα ριμπάουντ, ο Φρανσίσκο παρότι δεν του έδωσαν ένα, δύο φάουλ πάλι έκανε τα γνωστά και όλοι έδωσαν κάτι. Και ο Καλαιτζάκης, ο Γκραντ, ο Ρογκαβόπουλος,ο Μπαντιό, ο Μίτογλου , ο Ματζούκας.

Ολοι δουλεύουν, όμως, πάνω στο πλάνο του Ομπράντοβιτς σε άμυνα και επίθεση και ο Παναθηναϊκός κάθε εβδομάδα εκθέτει τους απέναντι, που από τώρα δεν αντέχουν αυτό, που έρχεται. Το καλοκαίρι μας είπαν, ότι ο βασιλιάς είναι ξεπερασμένος, Μέαα πέσατε, φαίνεται ήδη.... Μετά μας είπαν, ότι ο Παναθηναϊκός έχει παίξει στο ΟΑΚΑ με εύκολες ομάδες και θα τον δούμε στα δύσκολα. Και ήρθε το παιχνίδι με την Φενέρ, που ο Παναθηναϊκός την πέρασε από πάνω και διασύρθηκαν για άλλη μία φορά. Μετά από αυτό μας είπαν, ότι ακόμα δεν τον έχουμε δει εκτός έδρας. Πάει και αυτό το αφήγημα. Πήγε στο Βελιγράδι και πέρασε από πάνω την Παρτίζαν. Συνεχίστε να διασύρεστε, για αυτά που λέτε.

Ο παντοκράτορας του Ζοτς θα έχει για όλους στο τέλος και ο κόσμος του Παναθηναϊκού είναι σε τρέλα και νιώθει μεγάλη κάψα με αυτό, που βλέπει...