Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Απίστευτο ξέσπασμα του Μαρτίνεζ κατά της διοίκησης - Περιμένουμε περισσότερα

Η ήττα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης με 2-0 για την 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League έφερε εκνευρισμό στο στρατόπεδο των «Κόκκινων Διαβόλων» με τον Λισάντρο Μαρτίνεζ να μη μπορεί να συγκρατήσει τα συναισθήματά του, με αποτέλεσμα να προχωρήσει σε ένα πρωτοφανές ξέσπασμα κατά της διοίκησης του συλλόγου.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Λισάντρο μίλησε στο Prime και ένα λόγο για έλλειψη στήριξης από τους ιθύνοντες του κλαμπ και σχολίασε καυστικά την επιλογή να μην αποκτηθούν αρκετοί ποδοσφαιριστές το καλοκαίρι προκειμένου να βελτιωθεί το ρόστερ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Σημειώνεται πως η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ξόδεψε 155 εκατομμύρια λίρες για τέσσερις μεταγραφές το καλοκαίρι, μετά την κατάκτηση της τρίτης θέσης στην Πρέμιερ Λιγκ την περασμένη σεζόν, η οποία της εξασφάλισε την επιστροφή στο Τσάμπιονς Λιγκ για πρώτη φορά μετά από τρία χρόνια.

«Πρέπει να συγκρατήσω πολύ τον εαυτό μου, αλλά μερικές φορές αυτό αντανακλά την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ομάδα μας αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο Μαρτίνεζ στο Amazon Prime.

Είχαμε μια φανταστική σεζόν πέρυσι, και τώρα περιμένουμε περισσότερα από την ηγεσία, από τα ανώτερα κλιμάκια, να φέρουν περισσότερους παίκτες για να είμαστε ανταγωνιστικοί, καθώς πολλές ομάδες έχουν επίσης ενισχυθεί με πολλούς παίκτες», πρόσθεσε.

Όταν ρωτήθηκε αν περίμενε περισσότερες επενδύσεις στο ρόστερ το καλοκαίρι, ο Μαρτίνεζ απάντησε: «Ναι, 100 τοις εκατό. Περιμένω περισσότερα από τον τεχνικό διευθυντή μας. Πρέπει να είμαι ειλικρινής. Επίσης, ως παίκτες, πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Είναι επίσης σημαντικό να χτίσουμε ένα ισχυρό ρόστερ, ώστε να είμαστε έτοιμοι για τέτοιες βραδιές», είπε ο αμυντικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ φανερά έξω φρενών.

Η ήττα απέναντι στην Ατλέτικο επέκτεινε το σερί αγώνων χωρίς νίκη της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σε πέντε, αυξάνοντας την πίεση στον προπονητή Μάικλ Κάρικ.

«Κάνει ό,τι μπορεί» είπε ο Μαρτίνεζ για τον προπονητή του προσπαθώντας να τον στηρίξει.

«Αλλά κάθε σεζόν είναι διαφορετική. Δεν μπορείς να παραμείνεις σε αυτό που έκανες την περασμένη σεζόν. Οι ομάδες ξέρουν πώς παίζεις, γνωρίζουν κάθε λεπτομέρεια. Αν δεν αλλάξεις, η επόμενη σεζόν θα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα», πρόσθεσε.

Όταν ρωτήθηκε για το μέλλον του Κάρικ, ο Μαρτίνεζ απάντησε: «Αρχίζεις να αλλάζεις, να αλλάζεις, να αλλάζεις προπονητές. Αλλά τι γίνεται με τους άλλους τομείς, είπε κοιτάζοντας εμφανώς προς τα πάνω κάνοντας νύξη για την διοίκηση. Δεν μπορώ να πω περισσότερα», είπε πριν αποφασίσει να προσθέσει μια τελευταία σπόντα.

«Γιατί και απόψε είναι εύκολο να μιλάμε για τον προπονητή, είναι εύκολο να μιλάμε για τους παίκτες, αλλά πρέπει να δούμε και άλλους τομείς» είπε, δείχνοντας προς τα πάνω και κουνώντας το κεφάλι.