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Eurocup: Που θα δείτε την αναμέτρηση του Άρη με τη Ντερτόνα - Η ώρα και το κανάλι

Συνεχίζονται οι αγωνιστικές υποχρεώσεις του Άρη για το Eurocup 

Eurocup: Που θα δείτε την αναμέτρηση του Άρη με τη Ντερτόνα - Η ώρα και το κανάλι
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Ο Άρης μετά την επιβλητική του νίκη απέναντι στην Μπούργος στο κατάμεστο «Παλέ» (93-80) υποδέχεται την Ντερτόνα για την 3η αγωνιστική του Eurocup.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη μετρά δύο νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια και θέλει να συνεχίσει το «απόλυτο» ξεκίνημά του στη δεύτερη τη τάξει διοργάνωση της EuroLeague Basketball. Επόμενο εμπόδιο στο δρόμο του στέκεται η Ντερτόνα την οποία αντιμετωπίζει την Τετάρτη (14/10).

Το τζάμπολ του αγώνα είναι προγραμματισμένο για τις 20:00 και ο αγώνας θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports Prime

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