Μύκονος - Νέφτσι Μπακού 78-58: Νίκησε εύκολα η νησιωτική ομάδα και μπήκε με το «δεξί» στο Europe Cup

Η ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου μπορεί να δυσκολεύτηκε στο δεύτερο δεκάλεπτο, όμως μετά την ανάπαυλα ανέβασε κατακόρυφα την ένταση στην άμυνα και άλλαξε πλήρως την εικόνα της αναμέτρησης. Η Νέφτσι πέτυχε μόλις τέσσερις πόντους στην τρίτη περίοδο, με τη Μύκονο να μετατρέπει το 34-40 του ημιχρόνου σε 57-44 και να παίρνει στα χέρια της τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα.

Πρώτος σκόρερ ήταν ο Διονύσης Σκουλίδας με 16 πόντους (5/7 δίποντα, 1/5 τρίποντα), 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ενώ ο Φάντερμπεργκ πρόσθεσε 15 πόντους με 5/8 σουτ, μαζί με 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Η εξέλιξη του αγώνα

Η Μύκονος μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και με τους Φάντερμπεργκ και Σκουλίδα να δίνουν λύσεις στην επίθεση προηγήθηκε ακόμη και με 20-7. Η Νέφτσι, όμως, αντέδρασε και με τον Χάουαρντ να φτάνει τους εννέα πόντους μείωσε σε 25-19.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο οι φιλοξενούμενοι εκμεταλλεύτηκαν το μομέντουμ και με επιμέρους 12-5 πέρασαν μπροστά με 31-30. Η Μύκονος έμεινε χωρίς πόντο για περίπου τέσσερα λεπτά και η Νέφτσι ξέφυγε μέχρι το +8 (30-38), με τους γηπεδούχους να μειώνουν στο 34-40 του ημιχρόνου.

Η εικόνα άλλαξε ολοκληρωτικά μετά την ανάπαυλα. Με τους Άπλμπι και Φάντερμπεργκ να πρωταγωνιστούν, η Μύκονος ανέκτησε το προβάδισμα με 46-44 και χάρη στην εξαιρετική της άμυνα έκλεισε την τρίτη περίοδο στο +13 (57-44).

Στο τελευταίο δεκάλεπτο οι γηπεδούχοι συνέχισαν να κυριαρχούν και στις δύο πλευρές του παρκέ και έφτασαν στη νίκη με 78-58.

Τα δεκάλεπτα: 25-19, 34-40, 57-44, 78-58.

ΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON (Ζιάγκος): Φάντερμπερκ 16 (5/7 δίποντα, 1/1 τρίποντα, 2/3 βολές), Άπλμπι 8, Τσάιλντς 11 (2/3 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 4/6 βολές), Καββαδάς 3 (4 ριμπάουντ), Λάγιος, Σκουλίδας 16 (1/2 δίποντα, 4/5 τρίποντα, 2/2 βολές), Τίγκας 5, Σιδηροηλίας, Τόλιας, Ιατρίδης 2, Λοβ 11 (4/6 δίποντα, 1/1 τρίποντα), Χάρελ 7 (9 ριμπάουντ).

ΝΕΦΤΣΙ (Βασιλειάδης): Πράις 12 (0/3 δίποντα, 2/11 τρίποντα, 6/6 βολές), Χόκινς 2, Νασίροβ, Στεπάνοβιτς 11 (3/4 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 2/2 βολές), Τουργκούτ 6, Στάροβλαχ 5, Ακμπάροβ, Χατζιζάντα, Γκαράγιεβ, Χάουαρντ 17 (4/5 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 10 ριμπάουντ), Χικς 5, Αγκάγιεφ.